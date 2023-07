Počeo je novi udarni vikend: Od ranog jutra stvaraju se gužve prema moru, prometna nesreća na A1

Dolaskom još jednog ljetnog vikenda ponovno se stvaraju gužve na putu prema moru. Kako izvještava HAK, promet je pojačan na većini cesta u smjeru mora, kao i na cestama u priobalju. Zbog prometne nesreće vozi se otežano na autocesti A1 između odmorišta Jasenice i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine 40 km/h te se vozače moli za strpljenje. Više informacija dostupno je na HAK-ovoj stranici.

A1 Zagreb-Split-Ploče

kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora pojačan je priljev vozila:

kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja;

povremene usporene kolone vozila u pokretu između naplatne postaje Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora.

prometna nesreća između odmorišta Jasenice i čvora Maslenica (Rovanjska) u smjeru mora. Kolona je duga oko 3 km.

A2 Zagreb-Macelj:

kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km.

A3 Bregana-Lipovac:

zagrebačka obilaznica - pojačan je priljev vozila u smjeru naplatnih postaja Lučko. Iz smjera Buzina kolona je duga oko 3 km i Jankomira kolona je duga oko 1 km;

nema većih gužvi i zastoja.

A6 Rijeka-Zagreb:

nema većih gužvi i zastoja.

Krčki most:

nema dužih kolona u oba smjera.

Državna cesta DC1 Karlovac-Slunj-Knin-Split:

nema većih gužvi i zastoja.

VEZANI ČLANCI:

Zbog radova su zatvorene dionice:

DC2 u Koprivnici (do 30. srpnja), Vukovar- Ilok između naselja Sotin i Opatovac (do 28. srpnja) i obilaznica grada Iloka (do 31.srpnja);

DC6 Glina-Dvor u naselju Donji Žirovac (do 14.srpnja);

DC26 Koritna-čvor Dubrava (do 31.kolovoza);

DC36 Blatnica Pokupska-Pisarovina (do 9. kolovoza) i Gradec Pokupski-Lijevo Sredičko (do 1.rujna);

DC51 Nova Gradiška-Požega u mjestu Rešetari (obilazak je lokalnim prometnicama kroz Cernik, a za vozila iznad 7,5 tona državnim cestama DC49 i DC38 kroz Pleternicu i Požegu);

DC213 Nemetin-Dalj (do 14.studenog);

DC231 između raskrižja Ulice Matice iseljenika i Ulice Bleiburških žrtava u Samoboru (do 14.srpnja);

DC307 Mokrice-Zabok (do 14.srpnja);

DC525 Pleternica-naselje Bilice (do 15. rujna);

DC544 Farkaševac-Bolč (do 31.srpnja) i Prgomelje-Gudovac-Velike Sredice u Bjelovaru (do 22.srpnja);

ŽC1048 Sljemenska cesta zatvorena je za sav promet do 12. srpnja radnim danima (osim subote i nedjelje): smjer od Pilane Bliznec do objekta Stara Lugarnica cesta je zatvorena od 07:30 do 17:00; smjer od objekta Tomislavov dom do Šestina cesta je otvorena samo od 05:00 do 08:00.

VIDEO Ove stvari izvadite iz automobila kad je velika vrućina. Mogu eksplodirati!