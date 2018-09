Počelo lobiranje za mjesto u svjetskoj vladi

Hrvatska je pokrenula pripreme i lobiranje za mjesto u “svjetskoj vladi” – Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, operativnom tijelu UN-a u čiji opis poslova spada rješavanje konflikata i kriza u svijetu.

To, jedno od glavnih tijela UN-a, sastoji se od pet stalnih i 10 nestalnih članica, a Hrvatska je od primanja u UN 1992. samo jednom u njemu sjedila, od 2008. do 2009. godine. Kandidatura Hrvatske odnosi se na dvogodišnji mandat, odnosno na 2030. i 2031. godinu, što možda izgleda daleko, ali države vrlo rano počinju skupljati potporu za to prestižno mjesto.

Osim kandidature za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti, Hrvatska lobira i za mjesto u druga dva važna tijela UN-a: za Ekonomsko i socijalno vijeće u razdoblju od 2022. do 2024. za te Komisiju za izgradnju mira za mandat od 2026. do 2027. U tom smislu važan je i ovotjedni boravak hrvatskog izaslanstva na Općoj skupštini UN-a.

>>Cijeli tekst čitajte u tiskanom izdanju Večernjeg lista ili u e-izdanju!

Od ostalih tema izdvajamo:

>>Dubravko Štimac: Sedam ključnih razloga zašto treba zadržati drugi stup

>>Mirko Filipović uoči nove borbe: Tromboza mi je pomogla da mi se koljeno oporavi, na meni se neće nitko proslaviti

>>Komunalni redari moći će vas legitimirati i naplaćivati kazne zbog otpada

>>Večernjakov veliki paket: Dar uz Ekran: kuponi s velikim popustima za najnovije predstave, koncerte..

>>Večernjakova prilika života! Osvojite stan. Danas džoker kupon

>>Večernjakova patrola: Proglašeni pobjednici. Turistički su šampioni 2018. Korčula i Osijek

>>Večernjakov megaprojekt: Pogled u budućnost: Što Hrvatsku i svijet očekuje za 50 godina