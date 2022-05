Počasni bleiburški vod: Zar će Austrijanci ukloniti povijesni hrvatski grb i iz carske palače i svojih muzeja?!

Prema rješenju o zaplijeni od 20. travnja ove godine, lokalne vlasti Völkermarkta - Odjel za sigurnost - austrijske savezne pokrajine Koruške, uklonile su hrvatski grb sa spomenika na Bleiburgu, preciznije rečeno Lojbaškom polju, koji se ondje nalazi od 1987. godine. Premda je Počasni bleiburški vod (PBV), u čijem je posjedu i zemljište na kojem se spomenik nalazi, imao rok od četiri tjedna da sam ukloni grb sa spomenika, to ipak nije učinjeno. Što je tome razlog, upitali smo Milana Kovača, zamjenika predsjednika PBV-a.



- Ne dolazi u obzir da mi skidamo i mijenjamo povijesni hrvatski grb. Ako bismo to napravili, zar će Austrijanci u carskoj palači Franje Josipa i u stotinama austrijskih muzeja poskidati povijesni hrvatski grb s prvim bijelim poljem i sve te insignije?! Onda bismo i mi morali uzeti čekić i istući Markovu crkvu u Zagrebu. Mi smo Austrijancima na zahtjev odgovorili lijepo i uljudno, ali ako oni smatraju da se može izbrisati memorija jednog naroda na takav način onda neka izvole, mi nećemo u tome sudjelovati. To je zajednički zaključak PBV-a – rekao nam je Milan Kovač, najavljujući pokretanje upravnog postupka odnosno žalbe na takvu odluku austrijskih lokalnih vlasti u najskorijem roku, i dodao kako pritom očekuje angažman hrvatske Vlade u smislu poziva austrijskom veleposlaniku "kojemu bi trebalo objasniti što to znači za hrvatski narod".