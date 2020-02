Po prvi puta uvodi se direktna aviolinija između Zadra i Budimpešte

Zadar i Budimpešta po prvi će puta biti povezani direktnom aviolinijom u ljetnom redu letenja. Riječ je o liniji vodećeg europskog niskotarifnog avioprijevoznika Ryanaira koja će prometovat od srpnja do rujna 2020. godine i to dva puta tjedno - utorkom i četvrtkom, a let će trajati 1 sat i 15 minuta.

„Uvođenje novog leta Ryanaira koji će u ljetnom redu letenja po prvi puta povezati Zadar i Budimpeštu odlične su vijesti za cjelokupni turistički sektor, posebice kada znamo da se mađarsko tržište nalazi među top 10 tržišta s kojih ostvarujemo najveći turistički promet. Odlične efekte očekujemo i za brojne destinacije u Zadarskoj županiji, posebice za Vir i Zadar koji se nalaze među omiljenim destinacijama mađarskih turista“, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Dodajmo kako je tijekom prošle godine u Hrvatskoj s mađarskog tržišta ostvareno više od 644 tisuća dolazaka i gotovo 3,3 milijuna noćenja što u odnosu na 2018. predstavlja rast od 3 posto, dok je u Zadarskoj županiji s mađarskog tržišta lani ostvareno oko 90 tisuća dolazaka i 554 tisuće noćenja.

Prvi let između Budimpešte i Zadra zakazan je za 2. srpnja 2020. godine, a karte su već dostupne putem web stranice Ryanaira.