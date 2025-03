Plenković o operaciji: Sve je ok, odlično se osjećam

Premijer Andrej Plenković nakon obilaska nekoliko zgrada u Zagrebu koje su obnovljene nakon potresa, dao je izjavu za medije, a komentirao je i zahvat koji je imao u petak popodne. - Prigodno je da na današnji dan rezimiramo postignuća u obnovi Zagreba i Banovine. Dosad smo u Zagrebu investirali više od 2 milijarde eura u obnovu, na Banovini milijardu i pola eura... - rekao je Plenković na početku.

- Nastavit ćemo ovaj proces do kraja, prema procjenama Bačića većina javnih zgrada trebala bi biti kompletirana 2027. Deset sekundi potresa za deset godina obnove - rekao je Plenković nakon čega je upitan o operaciji. - Sve je ok, rekao je. - Sve smo planirali, da se subota provede u bolnici, da se jučer dođe s sebi i ponedjeljak radno. Odlično se osjećam - kazao je Plenković.

Komentirao je i štrajk u obrazovanju. - Kad gledate cjelinu povećanja plaća, otkad je krenula naša prva vlada, od 2016. do danas, plaće u obrazovanju su rasle između 80 i 100 posto, što otklanja tezu o tome da je inflacija pojela rast plaća. To jednostavno nije točno i da se izračunati. Nadam se da će predstavnici ova tri sindikata voditi računa o interesima djece. Treba voditi računa i o roditeljima. Iz kuta Vlade, gledajući koliko smo toga učinili, mi smatramo da nema posebnog razloga za štrajk, to je odabir ova tri sindikata. Što će se dogoditi u srijedu, ne znam. Znam samo da smo ovih puno godina razivli visok stupanj socijalnog dijaloga - kazao je Plenković.