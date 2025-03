Plenković u Bruxellesu s Jorgensenom: 'Hrvatska će biti ključna za energetsku sigurnost Europe'

Hrvatski premijer Andrej Plenković razgovarao je u srijedu popodne u Bruxellesu s povjerenikom za energiju i stanovanje Danom Jorgensenom o daljnjim planovima Europske komisije za ulaganja u energetsku sigurnost i klimatsku neutralnost. “Naš je cilj smanjenje energetske ovisnosti Europe kroz strateške projekte poput LNG terminala na Krku te ulaganja u hrvatske plinovode u okviru programa RepowerEU, čime Hrvatsku pozicioniramo kao regionalno energetsko čvorište”, objavio je Plenković na društvenoj mreži X.

