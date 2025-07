Planirao napad na bečku željezničku stanicu: Učenik (15) i pristaša IS-a osuđen na zatvor, planirao napad u Beču

Pod jakim policijskim osiguranjem Bečki pokrajinski sud je u ponedjeljak osudio 15-godišnjeg učenika iz Beča, navodno pristašu radikalne terorističke organizacije “Islamska država” (IS), koji je planirao teroristički napad na bečki Zapadni željeznički kolodvor (Westbahnhof), na dvogodišnju zatvorsku kaznu: Osam mjeseci bezuvjetno i preostalih 16 mjeseci uvjetno, s rokom kušnje od tri godine, izvijestila je danas navečer austrijska televizija ORF. Presuda nije konačna. Petnaestogodišnjak je prihvatio sudsku odluku nakon konzultacija sa svojom odvjetnicom i roditeljima, nazočnima u sudnici, međutim javni državni tužitelj, u ovoj fazi još nije dao svoju izjavu. Optuženik je austrijski državljanin turskih korijena, a radikalizirao se je, kako je utvrđeno, putem Tik Toka. Petnaestogodišnjak, koji je obećao kontakt osobi u IS-u da će napad izvesti u ljeto 2025. godine, priznao je optužbe za terorizam. Prema optužnici, cilj mu je bio uništiti što više “nevjernika”, “Htio je izazvati krvoproliće”, rekao je tužitelj istaknuvši: “Bez obzira što je optuženik dijete, imamo posla s osobom s vrlo visokom sklonošću nasilju” “Stojim iza svojih pogrešaka”, rekao je osuđeni 15-godišnjak dodavši: “Bila je to vrlo velika pogreška”.

Na pitanje suca bi li bio spreman umrijeti za svoje terorističke planove, 15-godišnjak je odgovorio: “Ne bih bio spreman. Nisam imao hrabrosti. Drago mi je da to nisam učinio”. Kako je istraga pokazala, učenik je vatreno oružje naručio putem interneta u jesen 2024. godine. I to nakon što se je obratio IS-u i na internetu pronašao upute za izradu bombe, zajedno s rukom pisanim bilješkama. Vatreno oružje naručio je s njemačke stranice. Točnije, želio je Glock 17 ili Glock 19. “Hvala Bogu, da nije isporučen”, naglasio je tužitelj. Vezano uz to, optuženik je u siječnju razvio alternativni plan: oteti prometnom policajcu službeno oružje i ubosti ga nožem. Prema optužnici, učenik je kod kuće, gdje je stanovao zajedno s roditeljima, imao nekoliko borbenih noževa, koje očito nije bilo teško nabaviti. Prema optužnici, dječak je namjeravao upotrijebiti oružje ubijenog policajca za ubijanje prolaznika ili “nevjernika”. Petnaestogodišnjak je to potvrdio u svom ispitivanju. Namjeravao je “to učiniti u svom susjedstvu”. U tom kontekstu, optuženik je imenovao određenu policijsku postaju koja se nalazila “iza ugla”.

Učenik je odustao od ovog plana nakon što je u drugoj polovici siječnja putem relevantnog chata stupio u kontakt s njemu poznatim kontaktom iz IS-a, čiji identitet još nije mogao biti utvrđen. Od tog trenutka nadalje, Westbahnhof je postao “primarna meta napada”, izjavio je tužitelj, prenosi ORF. Tužitelj je tinejdžera prikazao kao izuzetno opasnog i nasilnog IS-ovog fanatika. Govorio je o “razornoj cjelokupnoj slici” koju je predstavio optuženik. Učenik je uhićen 10. veljače ove godine u stanu svojih roditelja u 18. bečkom stambenom okrugu Währing, nakon međunarodne obavještajne i policijske suradnje. Odvjetnica optuženika Anna Mair pozdravila je to u ponedjeljak u sudnici, u svojoj uvodnoj riječi, rekavši da je to pomoglo njezinom klijentu da pobjegne od “mržnje prema svemu” i “spirale” u kojoj se našao. Prema optužnici, nekoliko dana prije uhićenja, 15-godišnjak je uvjeravao predstavnika IS-a, koji je još uvijek bio pod istragom, da će izvesti napad ljeti. “Nije ga htio izvesti odmah. Tek ljeti”, rekla je Mair. Ono što svakako treba istaknuti je da je na trag mladog IS-fanatika došao Njemački savezni ured kriminalističke policije, koji je prikupio sve relevantne informacije o tada još 14-godišnjaku i proslijedio ih austrijskim kolegama.

Kako je utvrđeno istragom, dječak je usvajao ideologiju IS-a od kolovoza 2024. godine. Nakon što je putem interneta nabavio planove za izradu eksploziva i bombi, kupio je potrebnu opremu i koristio online tutorijale kako bi saznao više o proizvodnji eksploziva. ORF je izvijestio kako je petnaestogodišnjak optužen i osuđen za “niz terorističkih činova”: “Prvenstveno za pripremanje terorističkog napada – i to kaznenog djela s eksplozivom – prema članku 278c austrijskog Kaznenog zakona, terorističku organizaciju, pokušaj obuke u terorističke svrhe, podučavanje za izvršenje terorističkog djela i kazneno djelo udruživanja u zločinačku organizaciju”. Bilo, kako bilo, Austrija je očito na meti teroristički raspoloženih IS-ovih pristaša, konstatiraju domaći mediji. Uz opasku, kako roditelji, škola i općenito društvo trebaju dobro otvoriti oči, da spriječe sve rašireniju online radikalizaciju svoje djece, i općenito mladih.