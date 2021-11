Planirali ste skijanje? Provjerite kakva su pravila na popularnim destinacijama zbog korone

Velik dio onih koji planiraju na snijeg je cijepljen ili je prebolio COVID-19, ali i dalje ostaje puno nedoumica s obzirom na stalne promjene pravila, a stvara se i svojevrsna polarizacija između zemalja koje će skijaše mamiti blažim mjerama, i onih koje će nastojati pooštriti mjere kako bi svele na minimum širenje virusa.

Ova godina u odnosu na lanjsku ipak je drukčija jer je velik dio onih koji planiraju na snijeg cijepljen ili je prebolio COVID-19. No, i dalje ostaje puno nedoumica oko toga kamo se i pod kojim uvjetima može, s obzirom na stalne promjene pravila. Pitanje je i kamo mogu djeca mlađa od 12 godina koja nisu u režimu cijepljenja, a čini se da će se stvoriti i svojevrsna polarizacija između zemalja koje će skijaše mamiti blažim mjerama, i onih koje će nastojati smanjivati brojke i pooštriti mjere kako bi izbjegle, odnosno svele na minimum širenje virusa. ​​​Potvrđuje za Novi list i Nino Stančić Vidrač, predsjednik Hrvatske udruge ljubitelja skijanja i snowbordanja (HULJS).

– S obzirom na to da pandemija bjesni u cijeloj Europi, pravila se učestalo mijenjaju, odnosno postrožuju, tako da oni koji nisu cijepljeni moraju računati na mnogo neizvjesnosti. Kao prvo, mogu li na skijališta, a drugo, i tamo gdje teoretski mogu na skijalište i bez testa, kao što je slučaj u Francuskoj, pitanje je kakav je režim ulaska u zemlju - kaže Stančić Vidrač, pojašnjavajući kako u Austriji u sadašnjoj situaciji lockdowna može skijati prvenstveno lokalno stanovništvo, kao i jednodnevni posjetitelji, ali je pitanje može li se doći u Austriju, odnosno hoće li netko na granici raditi probleme.

Naime, prema informacijama iz Austrije, dio skijališta je ostao otvoren jer ih tretiraju kao sportska borilišta na otvorenom i kao takvima im je dozvoljen rad. No nema smještaja, ni restorana, ni barova jer je taj dio ponude, dok je na snazi lockdown, zatvoren.

– Interes hrvatskih građana za skijanjem je ove sezone dobar. Ne jako velik, ali daleko od toga da nije dobar. Ono što je vrlo bitno jest da nam školski praznici padaju u termin Nove godine, što svim roditeljima predstavlja veliki problem s obzirom na to da su ti termini iznimno skupi. S druge strane, jače europske zemlje su isto tada na praznicima i oni su već bukirali pa su hrvatske agencije koje su htjele bukirati smještaj za razdoblje od 2. do 9. siječnja na poznatijim skijalištima mogle dobiti iznimno mali kapacitet. Kada je riječ o Austriji, problem je i taj što je ta zemlja uvela obvezu da svi stariji od 12 godina moraju biti cijepljeni, a u Hrvatskoj je mali broj djece od 12 do 15 godina cijepljen. Vidjet ćemo što će biti s Italijom koja od 6. prosinca uvodi takozvanu »nadpropusnicu«, odnosno super greenpass.

Svi koji su se planirali testirati, nažalost, u Italiju neće moći na skijanje, odnosno da će od 6. prosinca na talijanski snijeg moći samo oni koji su preboljeli COVID-19 ili su cijepljeni. Važno je naglasiti i to da će COVID-potvrda vrijediti devet mjeseci, a ne godinu dana, kaže predsjednik HULJS-a, poručujući svima koji su planirali u Italiju na skijanje, a nisu cijepljeni, da će od toga morati odustati.

No, moći će, primjerice, u Francusku ili tamo gdje su mnogi bili i lani – na Jahorinu, u susjednu Bosnu i Hercegovinu.

Dejan Ljevnaić, direktor Olimpijskog centra Jahorina, kaže kako je samo ove godine u ovo skijalište koje sada ima kapacitet od oko 7.000 ležajeva i na kojemu se trenutačno gradi čak 17 hotela istovremeno, u infrastrukturu uloženo oko 60 milijuna eura.

Što se tiče mjera, prije nekoliko dana potpisali su ugovor s privatnim laboratorijem tako će se na Jahorini provoditi testiranja na COVID-19 za sve one koji pri povratu u svoju zemlju trebaju PCR test. Gosti neće morati odlaziti u laboratorij, već se im djelatnici laboratorija doći napraviti test u sobu.

- Jednostavno, potrudili smo se da sve bude dobro organizirani. Isto tako, svaku večer se dezinficiraju žičare, a obavezna će biti maska ili bandana preko lica. To je mjera koja će na svakoj žičari biti obavezna, rekao je naš sugovornik. S obzirom na to da su im već dva mjeseca sezone rasprodana, očekivanja su velika, pa se tako na Jahorini nadaju najboljoj sezoni dosad.

Lani, ali i u godinama prije pandemije, osjetilo se povećanje dolazaka skijaša iz Hrvatske, pa tako i s Kvarnera i iz Rijeke. Odmah nakon proglašenja lockdowna u Austriji, imali smo porast upita iz Hrvatske - kazao je Dejan Ljevnaić, direktor Olimpijskog centra Jahorina, inače Riječanin koji je ove godine ponudu popularnog BiH skijališta predstavio i u gradu na Rječini.