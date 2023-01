Pio s njima, dovezli ga kući, a on onda s 2.97 promila otišao u štalu po pušku i zapucao po njima

Aleksandar Tintor (39) na Županijskom sudu u Sisku nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora zbog dva pokušaja ubojstva i nedozvoljenog držanja oružja. Vijeće pod presjedanjem suca Zorislava Kaleba izreklo mu je i mjeru obaveznog liječenja od alkoholizma u trajanju od dvije i pol godine, a ta mu mjera počinje teći nakon izdržavanja kazne.

Prema optužnici, Tintor se teretio da je 2. ožujka 2022. oko 16 sati u Udetinu 23 bio u društvu Ilije Arbutine i Draška Gajića. Oni su ga dovezli do kuće, a on je imao 2,97 promila alkohola u krvi. Njih su se trojica posvađali, nakon čega je Tintor izašao iz vozila, otišao je do štale te je uzeo pušku iz koje je zapucao prema Arbutini i Gajiću, koji su u međuvremenu izašli iz vozila te su stajali od njega na udaljenosti sedam do osam metara. Ispalio je prema njima četiri hica, no stjecajem okolnosti, kaže se u optužnici, nije ih pogodio. Arbutina je odmah legao na cestu dok je Gajić pobjegao. Kada se Arbutina podigao s tla, Tintor je prema njemu ispalio još dva hica, no srećom nije ga pogodio.

Tintor je tijekom suđenja nijekao krivnju, a ispričao je i što se događalo prije pucnjave.

- S Arbutinom sam išao u Dvor jer sam trebao nešto obaviti, a tamo nam se pridružio i Gajić. Popili smo četiri piva, nakon čega smo krenuli prema mojoj kući u Udetinu. Putem smo stali kod još jedne trgovine gdje smo popili još jedno pivo. Kada smo krenuli prema mojoj kući, Gajić me krenuo maltretirati, hvatati za vrat i daviti. Kada smo došli do moje kuće, iskočio sam iz vozila, a Gajić me je uhvatio za majicu i poderao je. Ušao sam u dvorište i otišao po pušku. Ispalio sam četiri hica u zrak jer sam htio zaplašiti Gajića. On je pobjegao, a Arbutina se sakrio iza vozila. S njim sam bio do dolaska policije. Što se tiče oružja i streljiva, njega posjedujem još iz rata - branio se Tintor.

Tvrdio je da je pucao u zrak, te da je samo htio zastrašiti Arbutinu i Gajića, no vijeće suca Kaleba nije vjerovalo toj obrani. U obrazloženju presude navedeno je da se njegova obrana ne poklapa s nalazima balističkog vještačenja. Tintor je tvrdio da je pucao dok je bio u štali, a svjedoci da je pucao van štale. Neke su čahure nađene, a neke ne, a Tintor je u obrani pojasnio da je neke od čahura pokupio prije dolaska policije.

Gajić i Arbutina su kao svjedoci - žrtve detaljno opisali što se događalo i vijeće je njihovim iskazima vjerovalo. Na koncu, Tintoru je olakotnim cijenjeno to što je nezaposlen, što je bio smanjeno ubrojiv, ali ne bitno, što je djelo ostalo u pokušaju i same okolnosti počinjenja djela. Otegotnim im je cijenjeno što je za istovjetno djelo uvjetno osuđivan, upornost pri počinjenju djela te što nije pokazao samokritičnost.