Penava: Iza nas je dobra godina, sada ulazimo u krizno razdoblje

Poslije godina kriza, stagnacije i onda konačno porasta gospodarskih aktivnosti Grad Vukovar je tijekom 2019. godine ostvario ponajbolje gospodarske rezultate kada se gleda period od mirne reintegracije. Prema riječima gradonačelnika Vukovara Ivana Penave u Vukovaru je u prosincu prošle godine, mjesecu koji se uzima kao referentan s obzirom da je tada utjecaj turističke sezone i sezonsko zapošljavanje minimalno, bilo zaposleno 9.991 osoba što je povećanje od 7 posto u odnosu na godinu dana ranije. Samo tijekom prošle godine na području Vukovara otvoreno je 100 novih obrta dok je tijekom 2018. godine bilo otvoreno 50 novih obrta.

"Po prvi put od 2011. godine u Vukovaru smo prešli magičnu brojku od 10.000 zaposlenih. Taj uzlazni trend nastavljen je i u siječnju i veljači kada je rast zaposlenih dodatno rastao. Svi pokazatelji su govorili kako bi tijekom ove godine broj zaposlenih prosječno se kretao oko 10.500", rekao je Penava na današnjoj konferenciji za novinare predstavljajući gospodarske rezultate Vukovara od prošle godine.

Međutim, u ožujku se puno toga se promijenilo pa je u ožujku već 105 zaposlenih manje nego u veljači što se direktno povezuje sa epidemijom koronavirusa i krizom koja je nastupila. Penava kaže kako se, nažalost, tijekom idućih mjeseci očekuje dalji pad broja zaposlenih u gospodarstvu. Govoreći o gospodarskim kretanjima pojasnio je kako je u Vukovaru tijekom 2011. godine, kada je Hrvatsku zahvatila gospodarska kriza, započeo pad broja zaposlenih. Stanje se stabiliziralo par godina prije da bi od 2016. godine krenula uzlazna putanja koja je trajala sve do ove krize.

"Očigledno je da zatvaramo stranicu pozitivnih trendova u gospodarstvu i ulazimo u krizu za koju nitko ne zna kolika će biti ali moram istaknuti da je Vukovar u zadnjih 5,5 godina dobio farmaceutsku industriju kao snagu koja ostaje i najnoviju inkviziciju, a to je dolazak avioindustrije i nadam se da će ta priča zaživjeti u punom obimu, jer nam je to strateška vrijednost. Tu je IT sektor, a prije svega tvrtka Code Consulting", rekao je Penava.

Dodao je i kako će se u narednom vremenu puno toga morati promijeniti i ponovno se vratiti u „krizno poslovanje“ tijekom kojega će se na neke stavke, koje nisu nužne, odvajati manje novca, a sve s ciljem što bržeg oporavka gospodarstva i vraćanja na brojke koje smo imali do prije nekoliko tjedana. Najavio je i kako tvrtka Enikon Aerospace, koja proizvodi avio dijelove, nastavlja sa svojim planiranim aktivnostima za otvaranje pogona u Vukovar s tim da je sada realno očekivati kako će se taj period nešto rastegnuti. Skupina od 25 Vukovara već je poslana na edukaciju u Zagreb i u Njemačku.

Penava je podsjetio na mjere koje je Grad Vukovar donio kao pomoć gospodarstvu i građanima u ovoj krizi, ali i najavio i novi paket koji će, kako je rekao, biti puno ozbiljniji iskorak u tom smislu.

"Imamo još puno nepoznanica u smislu prihodovne strane s tim da nam je jasno što u smislu rashodovne trebamo raditi. Gradski odjel za gospodarstvo kontaktirao je 260 gospodarstvenika i u izravnom kontaktu prikupljamo podatke o utjecaju krize na njih i njihovim idejama kako je što bezbolnije prebroditi. Najavljujem ozbiljan i financijski zahtjevan paket od nekoliko milijuna kuna. Nećemo žuriti s mjerama. Dobro ćemo odvagati i promisliti u kom smjeru i na koji način pomoći gospodarstvenicima, a sve do sada donesene mjere ostaju na snazi do daljnjeg. Kao zaključak mogu reći da nam je taman dobro krenulo i kada je došla kriza. Uz potrebnu ozbiljnost i transparentnost bit ćemo je u stanju prebroditi i dočekati ljepše dane", zaključio je Penava.