Pala skupina koja se specijalizirala za prijevoz droge kamionima od Španjolske do Švedske

Švedska i španjolska policija uz pomoć Europola razotkrile su kriminalnu skupina koja se specijalizirala za prijevoz droge kamionima od Španjolske do Švedske. Istragu je inicirala švedska policija nakon što je 2019. istražujući neki drugi slučaj razotkrile skupinu koja se bavila pranjem novca. Tragovi su švedsku policiju odveli do španjolskog Alicantea gdje su živjeli pojedini osumnjičenici. Utvrđeno je da su oni dio kriminalne skupine koja se bavi krijumčarenjem droge i to na veliko. Novac zarađen u tom posli prali su kupujući raznu legalnu robu koju su nakon toga prevozili kamionima i izvozili u druge zemlje. Legalna roba im je ujedno bila i pravan za skrivanje droge u transportnim vozilima.

Istražujući pranje novca, švedska policija je u tim legalnim pošiljkama našla dvije pošiljke marihuane. U jednom slučaju radilo se o 200 kilograma kanabisa kojem je odredište bio Göteborg, a drugom je zaplijenjeno oko 300 kilograma kanabisa koji su bili na putu za Stockholm. Ta policijska otkrića su u veljači dovela do uhićenja sedam osoba, šest u Švedskoj i jedne u Španjolskoj, a zaplijenjeno je i više od 200.000 eura u gotovini, nakitu, satovima i elektroničkoj opremi.

Dva tjedna nakon tih uhićenja, policija je načula za transport još jedne pošiljke droge, pa je organizirana specijalna akcija u kojoj je na koncu zaplijenjeno 44 kilograma marihuane, uhićen je vozač kamiona, a detektirane su još neke osobe koje su se bavile krijumčarenjem droge. Pretragama kuća otkriven je i laboratorij za uzgoj indijske konoplje u zatvorenim prostorima te je zaplijenjeno 250 biljaka marihuane.

Ukupno su španjolske i švedske vlasti uhitile 14 osoba zbog sumnje da su se bavile krijumčarenjem droge. Prije te specijalne akcije je u Švedskoj uhićeno još pet osoba, pa je rezime cijele združene policijske akcije na koncu, kako je priopćio Europol, 19 uhićenih i zapljena oko 750 kilograma marihuane.