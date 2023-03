Pad banaka ne utječe na hrvatski sustav? HNB: Banke u Hrvatskoj su stabilne

”Banka nikada ne može ‘bankrotirati’. Ako joj ponestane novca, bankar može izdati koliko god je potrebno pisanjem na običnom papiru.” To piše u uputama za igru Monopoly i daje dobar dio odgovora na pitanje što se događa ovih dana s američkim i europskim bankama. Upravo to. “Tiskanje papira” – helikopterski novac središnjih banaka koji je ubrizgavan u financijski sustav zadnjih desetak godina doveo je, posredno, do ovoga što se događa danas s bankama Silicon Valley (SVB) i Signature u Americi, kao i do poskliznuća švicarskog Credit Suissea , kojeg je u zadnji tren od bankrota spasila Švicarska narodna banka posuđivanjem 50 milijardi franaka.