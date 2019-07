Ovo se ne odbija: Pogledajte gdje je ovaj mladić zaprosio svoju djevojku

Britanka Bex Morley zauvijek će pamtiti mjesto na kojem ju je njezin budući suprug zaprosio. A kako i ne bi kada je u trenutku prosidbe vjerojatno razmišljala samo o tome hoće li preživjeti.

Naime, Kristian Richards svoju je dugogodišnju djevojku odlučio zaprositi na popularnoj stijeni Kjeragbolten u Norveškoj koja se nalazi zaglavljena u pukotini planine, a ispod nje je provalija od gotovo 1000 metara.

– Mnogi su bili zabrinuti hoće li moja djevojka pristati, no ja sam se samo brinuo da mi prsten ne ispadne – rekao je 33-godišnjak.

Srećom, njegova djevojka je pristala pa su se brzo vratili na sigurno tlo.

– Bio sam uplašen, no Bex je bila još više. Rekla je da, no mislim da je samo htjela maknuti se sa stijene – dodao je on.