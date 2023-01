Ovo je prekretnica. Hrvatska je napravila korak usporediv s pobjedom u ratu

Vjerojatno ćemo pretjerati kažemo li da se veći entuzijazam u povodu ulaska Hrvatske u Schengen osjeća u susjednoj Sloveniji nego u samoj Hrvatskoj, ali to nije daleko od istine. Iako će cinični Hrvati reći da je to samo zato što se Slovenci sada rješavaju čuvanja schengenske granice, kao i zato što masovno ljetuju u Hrvatskoj, pa im je ulazak Hrvatske u Schengen u interesu gotovo kao i Hrvatima, to je samo donekle točno.



Naši susjedi jako dobro znaju koliko je Schengen važan, budući da je to najbolje što im je donijela ujedinjena Europa. Eurozona i jedinstvena valuta su važni, ali Schengen je važniji. Zato je ulazak Slovenije u Schengen u zimu 2007. godine, samo tri godine nakon ulaska u EU, u toj zemlji bio doživljen kao povijesni događaj.