Ovo je Englez koji je jučer ubio petero ljudi: Volio je Trumpa i oružje

Napadač koji je jučer ubio petero ljudi u engleskom gradu Plymouthu je 23-godišnji Jake Davison.

On je prvo ubio članove svoje obitelji kada je otišao u park i počeo pucati po neznancima. Među ubijenima su navodno njegovi roditelji, no to još nije potvrđeno.

Policija je pucnjavu okarakterizirala kao zločin obiteljskog nasilja te da nema veze s terorizmom.

Vjeruje se da je napadač nakon krvavog pohoda presudio i sebi.

Na mjestu su preminule dvije žene i dva muškarca dok je još jedna žena naknadno preminula u bolnici.

Inače, Davison je na društvenim mrežama dijelio citate bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa te je objavio fotografiju ćelavog orla, amblema SAD-a, koji stoji ispred američke zastave.

Britanski mediji pišu kako je bio desničar opsjednut američkom kulturom oružja te da mu je Facebook profil prepun američke propagande.

Na svom YouTube kanalu govorio je o propalom ljubavnom životu.

- Toliko sam propustio kao tinejdžer, nadam se da ću to moći nadoknaditi ... Ne zagovaram ovo, ali ako moram, možda bih čak pokušao upotrijebiti drogu da to nadoknadim, možda seks na kokainu ili nešto slično, možda bi to moglo nadoknaditi to propušteno tinejdžersko iskustvo - rekao je.

U videima govori i kako je stroj za ubijanje te da je on Terminator.