Ovo je 'Doslovno Bilo Tko Drugi': Amerikanac promijenio ime, želi lukavim planom ući u Bijelu kuću

"Drago mi je, Doslovno Bilo Tko", kaže američki predsjednički kandidat rukujući se. Mnogi će birači pomisliti da baš on sažima njihove osjećaje o ovogodišnjim izborima. "Moje ime je Doslovno Bilo Tko Drugi i kandidiram se za predsjednika Sjedinjenih Država", objašnjava 35-godišnji učitelj iz Teksasa.

Dustin Ebey zakonski je promijenio ime kako bi izrazio svoju frustraciju zbog toga što će se u ovogodišnjoj predsjedničkoj utrci ponovo ogledati stari neprijatelji Joe Biden i Donald Trump. To je atraktivan medijski trik za koji je trebalo prevladati mnoge birokratske izazove, ali Ebey ima razloga zašto je to učinio. Objašnjava da si njegova supruga i on ne mogu priuštiti kupnju kuće od svojih učiteljskih plaća.

"Moja generacija i mlađi, borimo se s pronalaženjem mjesta za stanovanje. Borimo se s osnovnim stvarima o kojima prije 20, 30 godina nitko nije brinuo", rekao je za AFP. "Kad sam gledao američku političku scenu, nisam osjećao da me predstavlja, ne samo mene kao pojedinca, već i Ameriku u cjelini. Ne možete mi reći da su ova dvojica najbolje što možemo", dodao je.

Ebey, srednjoškolski nastavnik matematike, ima svoju agendu o obrazovanju, kriminalu, zdravstvenoj zaštiti i porezu, ali kaže da je zapravo tražio način da pokaže da je potrebno "za resetirati američku politiku". Stoga je legalno promijenio ime na sudu i sada skuplja potpise za kandidaturu.

Prošlog vikenda stigao je u park u središtu Dallasa, postavio stol i marljivo posložio olovke i papir za prikupljanje potpisa. Noseći majicu kratkih rukava kojom promovira svoju kampanju, mahao je svojom vozačkom dozvolom kako bi dokazao da je stvarno promijenio ime.

Neki ga znatiželjno promatraju, drugi se smiju i fotografiraju ga. Pokušava im se obratiti, iako nema uvijek sreće. Ali s vremena na vrijeme stekne obožavatelja. "On je glas onih koji žele bilo koga osim one dvojice. Zato glasam za ovog tipa”, rekao je 28-godišnji Brandon Rios koji radi u financijskom sektoru. "U ovom trenutku bilo tko bi mogao obaviti bolji posao od Donalda Trumpa ili Bidena. To je moje mišljenje." Umirovljenik Vincent James (68) kaže: "Cijenim to što radi, ali ne mislim da će biti vrlo učinkovito."

Po teksaškom zakonu, potrebno je 113.000 potpisa birača koji nisu sudjelovali u stranačkim predizborima kako bi se kandidata dodalo na izborni listić.

Ako Doslovnom to ne uspije, postoji i plan B. Mnoge američke države dopuštaju glasačima da na listiću dopišu ime osobe koju žele izabrati. Nakon toga ostaje samo pobjeda, inauguracija i život u Bijeloj kući.