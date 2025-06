Ovim Amerikancima je dosta Trumpa, zato napuštaju SAD: 'Amerika kakvu smo poznavali nestaje'

Kevin i Jessica Cellura imali su samo 48 sati u prosincu da donesu veliku obiteljsku odluku. Ovaj bračni par, oboje nastavnici iz Ashevillea u Sjevernoj Karolini, morao je odlučiti hoće li prihvatiti ponudu za posao u Maroku i preseliti se sa svoje dvoje mlađe djece. No, kako kažu, odluka im je postala lakša zbog rezultata predsjedničkih izbora održanih nekoliko tjedana ranije.

„Želimo pobjeći od kaosa... Imam osjećaj da Amerika kakvu smo poznavali brzo nestaje,“ rekla je Jessica Cellura za CNN. Cellure su dio sve većeg vala Amerikanaca koji se odlučuju preseliti u inozemstvo ili pak steći dvojno državljanstvo koje im to omogućava. Porezni savjetnici i imigracijski stručnjaci izvijestili su o povećanom broju zahtjeva za pomoć u procesu preseljenja, osobito nakon pobjede Donalda Trumpa na izborima.

Jessica (40) i Kevin (52) kažu da nisu vezani za političke stranke, iako su na prethodnim izborima glasali za demokrate. Njihovo nezadovoljstvo drugim mandatnom Trumpa nadilaze obične političke razlike. „Imam dojam da je vlada zasnovana na propagandi, a ne na stvarnosti,“ rekao je Kevin, osvrćući se na nasilni upad u Kapitol 6. siječnja 2021., potaknut Trumpovim lažnim tvrdnjama o namještanju izbora. Povratak Trumpa dao im je „iskru“ potrebnu da konačno ostvare dugogodišnju želju za životom u inozemstvu. Planiraju raditi u školi u Rabatu, glavnom gradu Maroka, koja prati američki obrazovni model, a avionske karte su već kupljene.

Službeni podaci iz Velike Britanije, Irske i Kanade pokazuju nagli porast broja Amerikanaca koji traže državljanstvo tih zemalja. Samo u prvom tromjesečju 2025. više od 1.900 Amerikanaca apliciralo je za britansku putovnicu - najviše od kada se vodi evidencija. U Irskoj je oko 4.700 Amerikanaca podnijelo zahtjeve za državljanstvo na temelju podrijetla, što je najviše u posljednjem desetljeću.

Iako nije moguće točno znati razloge svih aplikacija, imigracijski stručnjaci primjećuju da mnogi Amerikanci žele imati opciju za preseljenje zbog neizvjesne političke situacije u domovini. Dina Modi, nadzornica imigracijskih slučajeva u britanskoj tvrtki Immigration Advice Service, kaže da klijenti uglavnom ne donose odluke isključivo zbog politike, već i zbog promjena u poreznim i imigracijskim zakonima. Mnogi Amerikanci žele dvojno državljanstvo kao neku vrstu „osiguranja“ protiv političke nestabilnosti.

David Lesperance, šef savjetodavne tvrtke za poreze i imigraciju Lesperance & Associates, kaže da je prije izbora dobivao do dva upita tjedno od Amerikanaca zainteresiranih za preseljenje, a sada i do pet dnevno. Njegovi klijenti su uglavnom imućni ljudi koji osjećaju da su „meta“ zbog trenutne političke klime. Nakon Trumpove naredbe kojom je ograničena medicinska njega za transrodnu mladež, Lesperance je dobio sedam zahtjeva od roditelja trans djece. On opisuje Ameriku kao „političku zonu šumskog požara“ u kojoj određene zajednice osjećaju veću prijetnju.

Melvin Warshaw, međunarodni porezni odvjetnik, primjećuje sličan trend među LGBTQ+ zajednicom i ljudima zabrinutima da Amerika brzo klizi prema oligarhiji ili autokraciji. Obje ove skupine smatraju da im se prava uskraćuju ako ostanu u SAD-u. Voditeljica i komičarka Rosie O’Donnell preselila se u siječnju u Irsku sa svojim nebinarnim djetetom i traži irsko državljanstvo na temelju podrijetla. „Vrati ćemo se kad svi u Americi budu imali jednaka prava,“ izjavila je na TikToku.

Erik Lindsay, scenarist i pisac iz Kalifornije, nije otišao zbog Trumpa, nego zbog dubokih političkih podjela u zemlji. Pandemija je bila „okidač“ za njegov odlazak u Italiju 2020., gdje je osjetio da je Amerika u stanju „ideološkog građanskog rata“. Lindsay nikad nije glasao za Trumpa, ali se sjeća da je nakon izbora 2016. doživio žestoke reakcije kad je pozvao prijatelje da ostanu mirni i gledaju širu sliku. Nedavno je dobio talijansko državljanstvo, samo nekoliko dana prije nego što su zakoni postali stroži. Sada može lako birati gdje će živjeti — u Italiji, Americi ili na toj relaciji. „Ovdje možeš imati nijanse u razgovoru o politici, a to u Americi nije moguće,“ zaključio je Lindsay.