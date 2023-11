Ovacije bečke publike folklorašima “Kola Slavuj”. I austrijski veleposlanik u Hrvatskoj je Koloslavujac

U nedjelju navečer u prepunom Narodnom kazalištu (Volkstheater) u Beču održan je spektakularni folklorni “vatromet” hrvatskih plesova i pjesama, u veličanstvenoj i visokoprofesionalnoj izvedbi Folklornog ansambla gradišćanskih Hrvata “Kolo Slavuj”.

Oko 800 ljudi iz Gradišća, Beča i austrijskog susjedstva, svaku su programsku točku oduševljeno pozdravljali burnim aplauzom i povicima “bravo”. To neopisivo veselje povodom obilježavanja jubilarne, 50. obljetnice postojanja i djelovanja FA Kolo Slavuj, s zakašnjenjem od dvije godine zbog pandemije korone, završilo je ovacijama publike.

Čestitke i pregršt pohvala dobili su ne samo članovi Ansambla nego i njegova predsjednica Gabriela Novak Karall, izuzetno marljiva “radilica”, koja je već čitav niz godina na čelu Kola Slavuj. Uz nju, naravno, i umjetnički voditelji Ansambla Štefan Novak, Filip Tyran, Pavel Maly i Lidia Novak, koji su u ovaj “zlatni jubilej” ugradili sve svoje stručno znanje.

.

Svečanost je održana pod naslovom “Oganj gori”, a istoimeni prigodni program bio je posvećen, kako je uvodno naglašeno, i pokojnom hrvatskom etnologu, etnokoreografu i etnokoreologu dr. Ivanu Ivančanu.

Foto: Snježana Herek

“Dr. Ivančan je još za života, svojim istraživačkim i koreografskim djelovanjem i stvaranjem postavio - kamen temeljac - za uspješno djelovanje Kola Slavuj, koje je zahvaljujući njemu postao ono što je danas”, rekla je za Večernji list predsjednica Ansambla Novak Karall, istaknuvši:

“Od ukupno 117 Ivančanovih koreografija, sedam je napravio na osnovi svojih opsežnih terenskih istraživanja 1972. i 1974. godine među Hrvatima u Gradišću, a njih šest posebno je napravio za Kolo Slavuj”. I upravo su one izvedene na proslavi. Ali i neke nove, pjesme, plesovi i koreografije Ansambla.

Program je počeo premijernom izvedbom spletom plesova i pjesama “Čajtanski čestitari” u aranžmanu i koreografiji Filipa Tyrana. Nastavljen je glazbeno-plesnim točkama: “Štinjačko kolo”, “Na Poljanci”, “Doletil je orlić mlad”, “Novoseoske zaruke”, “Hati”, “Svirajte Slavujci” i “Hrvatski plesovi srednjeg Gradišća”. Drugi dio programa, počeo je folklornim izvedbama “Devet ognjev gori”, te “Ki će s nami pirovati” u dva dijela.

“Pozvali smo sve generacije članova, tako da su nastupile i dvije tamburašice, koje su u Kolu Slavuj od njegovih prvih minuta osnutka, u siječnju 1971. godine. Ansambl je nadregionalni, ima oko 60 članov ne samo iz Austrije nego i iz Slovačke i Mađarske, napomenula je šefica Koloslavujaca.

A kada smo kod Koloslavujaca moramo istaknuti da je i sadašnji veleposlanik Republike Austrije u Republici Hrvatskoj, gradišćanski Hrvat Marko Vuketić, koji je nazočio bečkoj svečanosti, jedan od njih.

“Bio sam 12 godina član Kola Slavuj, od 1978. do 1980. godine. Posebno sam za ovu prigodu došao iz Zagreba, jer me je ovaj Ansambl uveo u svu širinu i bogatstvo gradišćanskohrvatskog jezika, tradicije i pjesama i plesova. Ja sam iz sjevernog Gradišća, i putem Ansambla sam upoznao i naše gradišćanske Hrvate iz srednjeg i južnog Gradišća. Kolo Slavuj danas me je ugodno iznenadio s novim spletovima pjesama i plesova poput Svirajte Slavujci, Čajtanski čestitari, Novoseoskim zarukama i s Devet ognjev gori”, te sjajnim aranžmanima i instrumentalizacijom”, rekao je za Večernji list veleposlanik Vuketić.

Foto: Snježana Herek

Među uzvanicima na svečanosti su bili i predstavnici Hrvatske matice iseljenika, Ivan Tepeš, zamjenik ravnatelja Matice ii Ivana Rora, voditeljica marketinga i odnosa s javnošću.

“Fantastično! Ponosan sam na suradnju Hrvatske matice iseljenika s ansamblom Kolo Slavuj i sinom Andrijom našeg pokojnog dr. Ivančana, koji nastavlja tradiciju u Hrvatskoj školi folklora. Ovo danas ovdje viđeno je potvrda zajedništva i neraskidivih veza iseljenih Hrvata s domovinom. Pun sam prekrasnih dojmova. Čestitke i svaka čast našim gradišćanskim Hrvatima, koji su živi mostovi povezivanja Austrije s Hrvatskom”, rekao je Tepeš

“Briljantno! Vrhunska izvedba u elitnom prostoru uz mnoštvo publike. Dirnuta sam do do srca kada sam vidjela koliko ljubavi i emocija ima u tim mladim generacijama Kola Slavuj, koje slijede puteve svojih roditelja”, rekla nam je oduševljeno Rora.

U publici smo pronašli i umjetničkog voditelja FA Linđo, Andriju Ivančana s obitelji. “Ovo je izuzetno velika čast da je Kolo Slavuj svoju 50. obljetnicu posvetio mom ocu dr. Ivanu Ivančanu. To je znak ogromne međusobne ljubavi i poštovanja. Nekoliko puta su mi danas došle suze na oči. Ljubav između obitelji Ivančan i gradišćanskih Hrvata je neraskidiva i nastavlja se, rekao nam je Andrija Ivančan.

“Jako sam ponosna na sve Koloslavujce. Danas su ovdje sve oduševili. Važno je da onime što rade očuvanju svoj materinski jezik, tradiciju i kulturu, ali da se i dalje razvijaju”, rekla nam je predsjednica tog Centra Terezija Stojšić.

Ponosan na Koloslavujce i njihovi glazbeno-plesnu izvedbu vrhunskog dometa bio je i voditelj Instituta za istraživanje narodne glazbe i etnomuzikologiju na bečkom Sveučilištu za glazbu i dramsku umjetnost Marko Kölbl: “Iz ovog glazbeno-plesnog programa i profesionalno mnogo toga naučiti, pogotovo studenti koji su također bili ovdje. Što na kraju reći nego iskrene čestitke Kolo Slavuju za 50. rođendan.