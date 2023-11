Dragan Primorac: Upoznao sam mnoge lidere, ali malo tko je imao utjecaja na ljudske sudbine kao prof. Lee

Dragan Primorac bio je govornik na otvaranju sada najvećeg muzeja forenzike u svijetu - onoga posvećenom njegovom bliskom suradniku i prijatelju, kinesko-američkom forenzičaru Henryju Leeju u kineskom gradu Rugau. Lee je najznačajniji forenzičar 21. stoljeća, koji je tijekom svoje karijere radio na više od 8 000 slučajeva u 50-ak država svijeta, a najpoznatiji među njima su O.J. Simpson, JonBenet Ramsey, rekonstrukciju ubojstva JFK-a, ali i identifikacija žrtava Domovinskog rata u Hrvatskoj. Taj aspekt njegove karijere pretočen je i u knjigu Pucanj u Hrvatskoj, kinesko-američke autorice Xiaping Jiang, čiji je kineski prijevod promoviran tijekom otvaranja muzeja. Također, u muzeju su i članci iz Večernjeg lista koji govore o suradnji, prijateljstvu dvojice forenzičara te o knjizi o posebnoj akciji i angažmanu na identifikaciji žrtava Domovinskog rata.

U trenucima održavanja povijesnog susreta američkog predsjednika Joe Bidena i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, obje strane su intenzivirale brojne bilateralne aktivnosti među kojima se poseban naglasak stavlja na suradnju u području obrazovanja i znanosti. Na tragu toga u Kini, je s radom započeo znanstveni događaj od strateškog interesa za obje države, a u čijem radu već godinama sudjeluju američki i kineski znanstvenici, ali znanstvenici iz 40-ak država “International Law, Forensics, Investigation and Educationa Conference”. U radu dosadašnjih skupova sudjelovalo je više od tisuću forenzičara, pravnika, sudaca, državnih odvjetnika, pripadnika policije, vojske i sigurnosnih agencija, a glavne teme su borba protiv terorizma, bioterorizma, kriminala, trgovine ljudima te uspostavljanje što intenzivnije globalne suradnje stručnjaka iz navedenih područja.

Ove godine središnji događaj cijelog kongresa je otvaranje Muzeja za forenzične znanosti Henry C. Lee koji je uslijedio nakon što je upravo završena druga faza izgradnje muzeja koji se rasprostire na 8.400 m2. Time je on postao i najvećim muzejom forenzičkih znanosti na svijetu.

Čast da tijekom otvaranja muzeja govori o životu Henryja Leeja, prijateljstvu, zajedničkim projektima i suradnji pripala je Draganu Primorcu. Primorac je posebno istaknuo njihovo prijateljstvo koje traje pune 33. godine, golemu ulogu koju je Henry Lee imao u razvoju svjetske forenzike i posebno mu se zahvalio na svemu što je učinio tijekom procesa identifikacije žrtava Domovinskog rata. U muzeju su na niz mjesta prikazan forenzički slučajevi na kojima je radio Henry Lee, kao i izvorne fotografije suradnje Leeja, Primorca i vodećih svjetskih forenzičara.

- Današnji dan bio je uistinu ispunjen emocijama. Na otvaranju "Henry C. Lee Museum for Forensic Sciences" sam rekao da sam upoznao mnoge svjetske lidere, znanstvenike itd., no da je malo tko tako imao utjecaja na brojne ljudske sudbine kao prof. Henry Lee. Tu mislim i na brojne edukacijske procese koje je prof. Lee pokrenuo, kako bi svijet bio bolje i sigurnije mjesto za život. Kao danas se sjećam ranih 90-ih kad sam ga u njegovom uredu državne policije Connecticuta uvjerio da s grupom forenzičara krene na put sa mnom u Hrvatsku i BiH kako bi započeli jedno potpuno novo poglavlje forenzičkih znanosti - utvrđivanje identiteta žrtava masovnih grobnica koristeći tada pionirski iskorak DNA tehnologiju. Od prvog našeg susreta između nas razvilo se iskreno prijateljstvo, a kad smo bili u najneizvjesnijim situacijama poput izlaska na terene gdje je postojala mogućnost da su masovne grobnice okružene minskim poljima, nikada se nije pokolebao. Istinu o Domovinskom radu je svjedočio pred američkim Kongresom te drugim međunarodnim institucijama što je u tim trenucima bilo za Hrvatsku neprocjenjivo. Danas sam mu zahvalio na prijateljstvu koje traje 33 godine i rekao da Hrvatska nikada neće zaboraviti što je za nju napravio. Kad sam u muzeju vidio zajedničke fotografije, eksponate ali i par trodimenzionalnih mjesta događaja na kojima smo radili uistinu me dojmilo. Tko je mogao tih godina i sanjati da ćemo zajedno ispisivati povijest moderne forenzike. A kad se tijekom kongresa organizirala promocija kineskog izdanja knjige “Pucanj u Hrvatskoj” cijela dvorana je bila ispunjena emocijama. Nikome od nas nije bilo jednostavno govoriti, niti prof. Leeju, niti autorici knjige Xiaping Jiang niti meni - kazao je Dragan Primorac nakon ceremonije za Večernji.

A doprinos Henryja Leeja identifikacijama žrtava Domovinskog rata putem suradnje s hrvatskim forenzičarima kao i njegova brojna forenzička svjedočenja pri američkim i međunarodnim institucijama, imala su iznimno važnu ulogu u utvrđivanju istine o Domovinskom ratu. Znanstveni članak koji je u suradnji s prof.dr. Primorcem, i prof.dr. Badenom, vodećim američkim forenzičkim patologom, te prof.dr. Anđelinovićem, prof.dr. Definis-Gojanović, i drugima objavio ranih 90-ih u najprestižnijem američkom forenzičkom časopisu Journal of Forensic Sciences, smatra se jedinim od prvih znanstvenih radova ikada objavljenim, a gdje je utvrđena ključna uloga primjene DNA tehnologija u svrhu identifikacija žrtava masovnih grobnica. Zbog veliko doprinosa Hrvatskoj,

Lee je 2005. godine odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske.

Tijekom trajanja kongresa, posebno se očekivala i kineska promocija američkog izdanja knjige „Gunshot in Croatia“ (Pucanj u Hrvatskoj) u kojem kinesko-američka autorica Xiaping Jiang, inspirirana stvarnim događajima, koje joj je prepričao Henry Lee, ali uz miješanje činjenica i fikcija obrađuje najvećim djelom rad i prijateljstvo Henryja Leeja i Dragana Primorca, prvenstveno vezano uz period identifikacija žrtava Domovinskog rata. Englesko izdanje knjige nedavno je promovirano u SAD-u, a tijekom promocije Xiaping Jiang je istaknula da knjigu doživljava duboko emotivno, da su je iznimno potresle sudbine nevinih ljudi i da ako su znanstveni izumi, poput DNA tehnologije, u rukama vrhunskih znanstvenika oni se mogu itekako koristiti na dobrobit čovječanstva, prvenstveno zbog utvrđivanja istine.

