Otvoren i pluralan grad postao je mjesto represije i pokornosti. Kako je Kina pokorila Hong Kong

Kada je tadašnji američki predsjednik Richard Nixon 1972. godine otputovao u povijesni posjet kineskom vođi Mao Ce-tungu, što je zatim dovelo do američko-kineskog pomirenja i postupnog kineskog otvaranja, jedna od ključnih ideja kojom su se rukovodili Amerikanci u tom trenutku temeljila se na očekivanju da će kinesko otvaranje i porast blagostanja nužno dovesti i do političkih promjena, odnosno do rušenja jednopartijske vlasti te uvođenja demokracije i višestranačja. Iako su i kineski čelnici poslije o tome ozbiljno razmišljali, to se ipak nije dogodilo.