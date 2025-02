Osuđena jedna od najpoznatijih bh. odvjetnica: Pokušala prevariti policiju i skriti dokaze

Sud BiH u srijedu je proglasio krivom i osudio na godinu dana zatvora Vasviju Vidović, jednu od najpoznatijih bosanskohercegovačkih odvjetnica, koja je pokušala prevariti policiju i tužiteljstvo u istrazi koja se vodi protiv nekadašnjeg predsjednika Suda BiH Ranka Debevca.

Na ovu nepravomoćnu presudu izrečenu zbog kaznenog djela sprječavanja dokazivanja Vidović se može žaliti, a ako i bude potvrđena, još uvijek joj stoji na raspolaganju mogućnost otkupa odnosno izbjegavanja odlaska u zatvor ako plati kaznu od 18.670 eura. Tužiteljstvo BiH tražilo je da se Vidović izrekne i trogodišnja zabrana bavljenja odvjetničkom praksom, no sud to nije prihvatio.

Vidović je postala poznata kao odvjetnica koja je pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) branila brojne optuženike bošnjačke nacionalnosti od optužbi za ratne zločine poput Rasima Delića i Nasera Orića, a bila je i prvi časnik za vezu BiH pri Haaškom tribunalu.

Prije rata u BiH bila je sutkinja, a tijekom rata doministrica pravosuđa. Posljednji veliki slučaj u kojemu je bila angažirana je obrana bivšeg premijera Federacije BiH Fadila Novalića koji je u konačnici u siječnju 2024. ipak godine proglašen krivim za korupciju i osuđen na četiri godine zatvora.

Kao "zvučno" odvjetničko ime Vidović je angažirao i predsjednik Suda BiH Ranko Debevec kada je u prosincu 2023. uhićen zajedno s bivšim ravnateljem Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA) Osmanom Mehmedagićem pod sumnjom za zloporabu položaja i ovlasti, uključujući protuzakonito prisluškivanje sudaca i tužitelja državnog suda i tužiteljstva.

Nakon što je stigla u sjedište Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), kamo su Debevec i Osmanagić privedeni radi kaznene obrade, Vidović je tijekom razgovora sa svojim branjenikom od njega uzela mobilni telefon koji je on do tada skrivao, s namjerom da ga odnese i na taj način omete započetu istragu.

No u tome su je spriječili policajci kada su na izlasku iz sjedišta SIPA-e pretražili njenu torbicu i pronašli mobitel kojega je pokušala prošvercati. Kakvi su točno podaci u tom mobitelu bili pohranjeni, do danas nije poznato, no pretpostavka je kako ga je Debevec pokušao skriti kako bi onemogućio identificiranje kontakata kojima se koristio u ilegalnim aktivnostima. Istraga protiv Debeveca, koji je u međuvremenu smijenjen s pozicije predsjednika Suda BiH kao i protiv Osmanagića u ovom slučaju i dalje traje pa se još uvijek očekuje podizanje optužnice.

