Osuđen za silovanje iako ga je pozvala da spavaju zajedno

Godinu dana nakon što je u Švedskoj usvojen kontroverzni zakon prema kojemu partneri prije seksa moraju eksplicitno pristati na odnos, gotovo pa potpisati svojevrsno odobrenje ili osigurati dva svjedoka, donesena je i prva presuda.

Dvadeset sedmogodišnji Šveđanin osuđen je na dvije godine i tri mjeseca zatvora zbog “nedobrovoljnog seksualnog odnosa”.

On je tijekom prošle godine upoznao jednu djevojku na društvenim mrežama, a nakon nekog vremena ona ga je pozvala da prespava kod nje u stanu. I to ne samo u stanu, već zajedno s njom u istom krevetu. Naravno, goli, bez odjeće na sebi. Ona mu je doduše rekla da “ne želi seks s njim, već samo zbližavanje”, no kada su legli, mladić je krenuo milovati djevojku. Prvo po trbuhu, pa po međunožju, a djevojka nije prosvjedovala, već je rekla da ne želi ići dalje. Nakon nekog vremena, mladić je stavio jedan svoj prst na trenutak u njenu vaginu, piše u presudi, a potom je prestao s milovanjem i potpuno se povukao, okrenuo se na drugu stranu i zaspao.

Ujutro je Šveđanka predala tužbu sudu za silovanje, a pravdanja da seksa u stvarnom smislu riječi nije ni bilo, ili da je ona, po svemu sudeći, željela odnos, nisu pomogla.