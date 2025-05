Oštar sukob u Saboru: 'Ako sam ja komunistički gojenac, onda je kolega ustaški gnojenac'

Prvog dana u Saboru nakon dvotjedne stanke zbog lokalnih izbora na temi Bleiburške tragedije zaiskrilo je između Josipa Jurčevića, koji smatra da su partizani sustavno planirali taj zločin, i SDSS-ovog Milorada Pupovca koji rekao da su ustaše u povlačenju povele i nedužne ljude. Josip Jurčević (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) je tijekom slobodnih govora podsjetio da ove godine obilježavamo 80. obljetnicu Bleiburške tragedije koja je, smatra, bila po svim pokazateljima najveća tragedija u hrvatskoj povijesti. Naveo je da je taj zločin bio organiziran i planiran te sustavno planiran i osmišljavan, a što se može vidjeti iz partizanskih i komunističkih dokumenata te je bio jedna od najvećih čuvanih tajni i zabrani u komunističkoj Jugoslaviji.

"Bleiburška tragedija je započela 1944. na dubrovačkom području i u istočnoj Hercegovini te je išla prema zapadnim dijelovima Jugoslavije", rekao je. Jurčević je kazao i da je britanski podaci navode kako je u kaotičnom povlačenju prema austrijskoj granici bilo oko 500.000 hrvatskih civila te oko 200.000 "hrvatskih vojnika", kako je nazvao pripadnike vojske NDH. Pri tome njih oko 20 posto se uspjelo probiti do Bleiburškog polja i dalje, a većina je bila zarobljena na području Jugoslavije gdje su se događali glavni zločini. Također, upozorio je da je na području bivše Jugoslavije bilo evidentirano ukupno 1759 stratišta i grobišta.

Njegovo izlaganje izazvalo je više reakcija pa je tako SDSS-ov Milorad Pupovac rekao da je vojska koja se povlačila pred oslobodilačkim snagama na području Jugoslavije i međunarodnim saveznicima, nažalost sa sobom povela i dio nedužnog stanovništva. Upozorio je i da je ustaška vojska odgovorna "za produžetak rata koji je trajao znatno duže nego u bilo kojem dijelu Europe i odgovorna je za stradanje tih civila, kojima se mi klanjamo".

"Vi koji slavite taj režim i tu vojsku ste nečastan čovjek", poručio je Jurčeviću. Na to mu je Jurčević odgovorio kako je krajnje skandalozno, nemoralno i nečasno da o ratnim i poratnim razdobljima govori Pupovac koji je "jugokomunistički gojenac i osnovano sumnjiv za ratne zločine tijekom srbijanske oružane agresije na Hrvatsku". Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je da Jurčević može iznijeti svoje mišljenje, ali nikada nije čuo da je Pupovac sumnjiv za ratni zločin, davši mu opomenu. "Ako sam ja komunistički gojenac onda je kolega (Jurčević) ustaški gnojenac", poručio je Pupovac Jurčeviću, a Jandroković je apelirao da se takva vrsta polemike ne vodi u Saboru jer su takve riječi ispod prihvatljive razine.

Sandra Benčić (Možemo!) upozorila je da Jurčević za optužbe protiv Pupovca nema nikakvog dokaza te to, smatra, zaslužuje ozbiljniju kaznu od obične opomene. Jandroković joj je odgovorio da sada ne može dati više od opomene, ali u nastavku postoji i mogućnost da isključi Jurčevića iz rasprave. Raspravi na tu temu pridružio se i Ivica Kukavica (Domovinski pokret) koji je rekao kako je svima jasno da '45. godina, i 80 godina nakon, i dalje izaziva kontroverze i podjele u društvu. Smatra kako je to znak znak da mi kao društvo nismo sazrijeli i da se ne možemo suočiti sa svojom poviješću kakva god ona bila. "1945. godina značila je završetak jednog krvavog rata. Masovna grobišta koja se nalaze po Sloveniji, Austriji ili u Zagrebu su dokaz da nakon ulaska Jugoslavenske narodne armije nastaje jedan osvetnički pohod. Cijeli Zagreb je na kostima", rekao je. Naglasio je da masovna ubojstva i likvidacije svi moraju osuditi te da to ne bi trebala biti tema podjela.

