Dok većina obitelji u prosincu broji dane do blagdana, neke broje dane do sljedeće terapije. Svake godine u Hrvatskoj više od stotinu djece oboli od maligne bolesti – dijagnoze koja preko noći mijenja sve planove, rutine i sigurnost jedne obitelji.

Za roditelje koji svoju djecu prate kroz liječenje, bolnica postaje drugi dom, a ono što zovemo “svakodnevicom” pretvori se u borbu u kojoj svaki trenutak nosi i strah i nadu. U toj borbi, Udruga Krijesnica već godinama donosi svjetlo. Pruža podršku djeci i njihovim obiteljima, organizira smještaj u roditeljskim kućama, olakšava dane dugačkih terapija i pokazuje da nitko ne mora prolaziti kroz to sam.

Ove godine to svjetlo postaje još snažnije - Violeta pokreće humanitarnu kampanju “Osnažimo zajedno svjetlo nade”, kako obiteljima koje privremeno žive u roditeljskim kućama pružili toplinu doma kroz donaciju godišnje zalihe proizvoda. A kupnjom Violeta proizvoda u razdoblju od 15. prosinca 2025. do 15. siječnja 2026. i Vi postajete dio podrške obiteljima djece koja se liječe od malignih bolesti.

Zašto je ovo važno? Briga za te obitelji, u najosjetljivijem razdoblju njihova života, nije samo odgovornost jedne udruge – nego cijele zajednice, a samo zajedno možemo osnažiti svjetlo nade!