Osiguran topli obrok za socijalno ugrožene osobe tijekom 2024. godine

Predsjednik Uprave tvrtke Pevex Krešimir Bubalo i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava potpisali su danas novi ugovor o donaciji s kojom će biti riješeno financiranje rada Pučke kuhinje u Vukovaru tijekom iduće godine. Kako je rečeno ugovor je vrijedan 35 tisuća eura i putem njega će osobe u potrebi u Vukovaru tijekom 2024. godine imati osiguran jedan topli obrok.

U izjavi poslije potpisanoga ugovora Bubalo je rekao kako je s ovim današnjim ugovorom Pevex dosegnuo 260.000 eura u zadnjih nekoliko godina pomažući vukovarskoj pučkoj kuhinji. Istakao je i kako su s obzirom na inflaciju ove godine malo podigli iznos ali i s ciljem da se pojača obrok svim korisnicima.

- Ne želimo da bude gladnih ljudi i želimo pomoći onima u teškom položaju. Pomažemo u dosta sredina no Vukovar je simbol kojem itekako treba pomoći i to je mjesto gdje ne smije biti gladnih. Također, naša tvrtka zapošljava dosta ljudi ovdje i to nam čini zadovoljstvo. Vrijeme je Božića i darivanja, stoga mi je posebno drago što smo potpisali ovaj ugovor i što ćemo danas izvršiti uplatu te pomoći ljudima u potrebi – rekao je Bubalo.

Govoreći o tvrtki kojoj je na čelu rekao je kako je Pevex odgovorna kompanija s 424 dioničara iz Hrvatske te da su tijekom godina društveno odgovorna kompanija. Po riječima bubala godina na izmaku je najuspješnija u povijesti tvrtke Pevex.

-Pevex trenutno zapošljava 2301 djelatnika i ima 29 prodajnih centara. U fazi smo ekspanzije tako da ćemo ubrzo imati 40 prodajnih centara u Hrvatskoj poslije čega ćemo napraviti iskorak prema inozemnim tržištima – rekao je Bubalo.

Penava je rekao kako su prilikom pokretanja pučke kuhinje za cilj imali osigurati da niti jedan građanin Vukovara ne bude barem bez jednoga obroka dnevno. Projekt je započeo kada je Pučka kuhinja imala oko 160 Vukovaraca koji su se hranili u njoj dok je ove godine taj broj pao na 65. Riječ je o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su radno nesposobni. Inače, rad pučke kuhinje organiziran je od 2015.godine u suradnji s Caritasom Đakovačko-osječke nadbiskupije.