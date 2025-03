Orbanova dinastija pod lupom: Hoće li korupcija i stjenice srušiti mađarskog premijera?

Mađarska sve manje izgleda kao neka država Europe: kao već niz godina, na Dan nacionalnog ponosa je Budimpeštom prolazio mimohod spodoba u nacističkim i uniformama Horthyjevih fašista, iako bi se taj dan prije trebao zvati Dan bježanije. Obilježava se 11. veljače 1945. kad se tek par stotina njemačkih i mađarskih nacističkih snaga nekako probilo kroz obruč Crvene armije da bi spasili živu glavu. Ali za dobru mjeru i s obzirom na današnje okolnosti, ovih godina se među kukastim križevima vide i zastave Rusije i simboli ruske invazije Ukrajine.

S druge strane, ne samo da je zabranjena Parada ponosa, nego je u rekordnom roku promijenjen Ustav tako da je sad zabranjeno bilo kakvo iskazivanje homoseksualnosti – samo je par sati prošlo od glasovanja u parlamentu do potpisa predsjednika Tamasa Sulyoka. Ne samo da je zabranjeno oblačenje “koje odudara od spola rođenja” – ma kako Orban shvaća pitanje mode, nego je za taj grijeh i kazna do 550 eura. To nije ništa u usporedbi s globom vlasniku jedne knjižare kod kojeg je utvrđen strip o dva dječaka koji među sobom njeguju i više od prijateljske ljubavi. On je kažnjen s 32.000 eura globe jer "širi LGBTQ propagandu” među malodobnicima, piše Deutsche Welle.

Isto tako, Orban je na nacionalni praznik 15. ožujka još jednom najavio “veliko čišćenje” do Uskrsa od "žohara i stjenica" koji su “preživjeli zimu, ali sad ćemo im likvidirati financijsku mašineriju kojom su kupili političare, suce, novinare, pseudocivilne organizacije i političke aktiviste. Likvidirat ćemo čitavu tu armiju u sjenci”, najavio je Orban.

Orban već duže ima i “Ured za suverenost” kojem je zadaća paska takvih “stranih plaćenika”, ne na kraju oporbenih medija kao što je popularni portal Telex – bilo to istina ili ne. Ali oporba u Mađarskoj, iako je navikla na baš sve od Orbana, je sad doista prvi puta nazvana “stjenicama” koje će država “očistiti”. Tu je jasno kako se sve neistomišljenike uopće više ne smatra ljudskim bićima – već viđeno i kod Hitlera i kod Staljina. Kritičari smatraju kako se u Mađarskoj provodi “ubrzana putinizacija”, a i mađarski politolog Gabor Török misli kako je tim “govorom o stjenicama” u toj zemlji prijeđena i posljednja granica.

Mađarska oporba i osobito mediji u europskom susjedstvu su već više puta javljali o nezadovoljstvu Mađara i mogućem izbornom porazu Orbana, ali na izborima u proljeće sljedeće godine bi za mađarskog premijera doista moglo biti neugodno. Mađarsko gospodarstvo nije osjetilo ozbiljniju krizu između ostalog i zbog jeftinog plina i energenata koje još uvijek šalje Putin, ali se ne osjeća niti bilo kakav rast.

Orban jest odredio granice cijena za niz proizvoda, ali to nije mjera kojom se uopće može širiti blagostanje. S druge strane, Mađarska je uspjela privući čitav niz i njemačkih tvornica automobila koje tamo otvaraju pogone. Ali kad se i u Njemačkoj govori o otpuštanjima i zatvaranju pogona, teško da i mađarske podružnice čeka velika budućnost. Umjesto toga, Orban gradi gigantske stadione i sportske dvorane dok škole i bolnice propadaju, jer ne samo da to “voli narod”, nego je i on ljubitelj nogometa.

Isto tako, već dugo se izvještava o korupciji i bogaćenju Orbanove klike i to do sad još nikad nije ozbiljnije ugrozilo njegov uspjeh na izborima. Ali i to građane Mađarske ipak počinje smetati: portal Direkt36 je nedavno objavio film “Dinastija” o čudnom usponu obitelji Orban koji su se iz razmjerno skromnih uvjeta života uspeli do milijardera. Film je na internetu pozvan tri i pol milijuna puta– dakle vjerojatno ga je vidio barem svaki treći državljanin te zemlje. Nije se samo obitelj Orbana upravo besramno obogatila i pokrala državu, nego i njegovi prijatelji i sljedbenici: isti portal je objavio i film o bivšem šefu Nacionalne banke Mađarske Györgyju Matolcsyju i njegovom sinu koji su upleteni u pravu prašumu malverzacija i zaklada tako da njegov imutak provjerava i mađarski Državni ured za reviziju (ASZ).

Na prethodnim izborima je Orban redovito slavio pobjedu jer je i oporba bila rascjepkana i nije bila u stanju istaknuti jednog, zajedničkog kandidata. I to bi sljedećeg proljeća moglo biti drugačije: Peter Magyar je donedavno bio tek nepoznati izdanak Orbanove vladavine, ali njemu i njegovoj oporbenoj stranci Tisztelet és Szabadság Párt (Poštovanje i sloboda) naglo raste podrška. Po ispitivanjima mnijenja je u nekim krajevima njegova stranka uvjerljivo ispred Orbanovog Fidesza, a Magyar je trenutno najpopularniji političar te zemlje.

Mađarski premijer Orban utoliko jedino još i može najavljivati “veliko čišćenje”, sve do uskraćivanja mađarskog državljanstva nepodobnima ovoj vladi koji imaju i neko drugo državljanstvo. Jer i Orban i njegova klika su u svom bogaćenju počinili i previše očitih kaznenih djela da bi ih jedan pravnik kao što je Magyar ostavio na slobodi – ako tako kažu kutije izbornih listića.

Je li Orban u “likvidaciji stjenica” spreman i na fizičko odstranjivanje protivnika, to još nije jasno. U svakom slučaju je i oporbeni vođa svjestan kako ga se prati i nadzire dan i noć. Magyar je već dvije godine razveden i ima tri sina, ali sad je našao novu djevojku. Je li to nešto što režim može iskoristiti protiv popularnog političara? Na socijalnoj mreži je Magyar objavio zajednički selfie s novom odabranicom i napisao: “Dragi propagandisti, ne morate se smrzavati po noći, skrivati iza automobila i uznemiravati susjede. Da, točno je, ona + ja = mi” i znak srca rukama.