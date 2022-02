Okupili se zbog zaštite voda pa slažu novu političku platformu

Pobuna sve većeg broja gradova i općina protiv novog Zakona o vodnom gospodarstvu i s njim povezane Uredbe o uslužnim područjima dobila je prošlog tjedna novi zamah koji bi, kako sada stvari stoje, mogao završiti u novoj političkoj platformi koja bi okupila nezavisne gradonačelnike, ali i neke manje stranke centra zainteresirane za potencijalni zajednički nastup na parlamentarnim izborima.

Veće cijene

U Kninu su se, naime, sastali gradonačelnici Knina i Svete Nedelje Marijo Ćaćić i Dario Zurovec te, uz podršku šibensko-kninskog župana Marka Jelića, najavili nastavak borbe protiv akata za koje tvrde da u potpunosti razvlašćuju lokalnu samoupravu i da će dovesti u pitanje funkcionalnost vodoopskrbe u mnogim gradovima i općinama te na koncu rezultirati višim cijenama vode.

Ti akti, uvjeren je ovaj trojac, u svojoj biti predstavljaju podlogu za buduću privatizaciju vodnog bogatstva Hrvatske. Zahtjev za ocjenu ustavnosti spornih propisa Grad Knin je već poslao Ustavnom sudu, a angažirali su odvjetnički ured iz Zagreba specijaliziran za ovu vrstu predmeta, nudeći pomoć i drugima koji se odluče na ustavne tužbe.

Dvojica gradonačelnika i župan sa sastanka su poslali i priopćenje garnirano fotografijom s kninske tvrđave na kojoj simbolično nazdravljaju pitkom vodom, pozivajući i druge gradove i općine kojima će nova uredba naštetiti da im se pridruže. A odaziv je, kako čujemo, iznad očekivanog. Potporu "kninskoj inicijativi" najavljuje i pulski gradonačelnik Filip Zoričić, a govori se i o mogućnosti da im se pridruži međimurski župan Matija Posavec.

Trojac je, međutim, zasad oprezan u najavama političke platforme na nacionalnoj razini, iako Dario Zurovec otvoreno priznaje kako priželjkuje jednu takvu suradnju i pojašnjava da je riječ o ideji okupljanja "svih koji su okrenuti budućnosti", za dobrobit Hrvatske.

Župan Jelić ističe pak kako je zasad riječ tek o suradnji na konkretnom operativnom pitanju.

– S Darijem Zurovcem sam u prijateljskim odnosima, upoznao sam ga nakon što je postao gradonačelnik Sv. Nedelje. Ja sam nezavisan, a on je član stranke Fokus, no na istoj sam liniji sa svakim tko me argumentima uvjeri u ispravnost nekog cilja – kaže župan Jelić uz napomenu da je još iz doba dok je bio gradonačelnik član Udruge nezavisnih, koja do sada nije izlazila na izbore kao jedinstvena platforma niti je to u planu. Ipak, ni on ne isključuje mogućnost da će se okupljanje nezavisnih lokalnih čelnika i dijela stranaka centra u nekom trenutku dogoditi.

– Ako se na to odlučimo, javnost će biti pravodobno informirana – poručuje Jelić.

A o planovima za budućnost ovi će lokalni čelnici imati priliku razgovarati danas, na godišnjem susretu nezavisnih župana, gradonačelnika i načelnika općina koji će se, u organizaciji Udruge nezavisnih, sastati u zagrebačkom hotelu Antunović. Naši sugovornici ističu kako je riječ o apolitičnoj udruzi, koja nije osnovana s ciljem izlaska na izbore, već kako bi pomagala nezavisnima na lokalnim razinama koji nemaju stranku iza sebe i nemaju se kome obratiti kada je to potrebno.

Zato Udruga okuplja i čitav niz stručnjaka od kojih će, kažu, neki svoja predavanja održati i danas na spomenutom sastanku. No isti izvori rezoniraju i da je sasvim legitimno ako se netko iz udruge odluči i na širu političku aktivnost, što je slobodna volja članova. A jasno je da takve volje ne manjka te da je dio nezavisnih spreman na korak prema zajedničkom nastupu na nacionalnoj sceni. Na skup je, iako je član političke stranke, pozvan i Zurovec.

Posavec čeka odluku

Očekuje se i dolazak nezavisnog Matije Posavca, koji je na ponovljenim lokalnim izborima u Međimurskoj županiji pomeo konkurenciju i ponovo zasjeo u fotelju župana. Njegovo bi ime, međutim, u ovom trenutku moglo biti uteg za potencijalnu novu političku opciju jer je riječ o čovjeku koji je prošlog ljeta uhićen zbog sumnje u primanje mita, zbog čega je i podnio ostavku na funkciju župana.

No birači su na ponovljenim izborima pokazali da im kaznena prijava protiv Posavca ne smeta, a čini se da povjerenje u Posavca, unatoč svemu, imaju i ključni igrači kad je riječ o okupljanju nove platforme. Iz izvora bliskih županu Posavcu doznajemo da okupljanje nezavisnih on smatra interesantnom pričom, dobrodošlom u aktualnoj političkoj situaciji, ali i da se osobno ne misli politički "preslagivati" dok ne dozna hoće li se protiv njega pokrenuti kazneni postupak, što bi uskoro trebalo biti poznato. Bude li odluka povoljna za Posavca, isti izvori kažu kako će se on sasvim sigurno angažirati u priči o okrupnjavanju građansko-političkog centra.

Pulski gradonačelnik Zoričić na današnji skup neće doći jer je na službenom putu. Kaže i kako nema informacije o novoj političkoj platformi, ali i da je zainteresiran za okupljanje novih ljudi, neopterećenih prošlošću.

– Sviđa mi se ono što Dario Zurovec radi u Svetoj Nedelji, posebno kad se radi o razvoju inovacija. Na isti način nastojim voditi i Pulu i vjerujem da se u Hrvatskoj mogu naći novi ljudi i nova politička energija – komentirao nam je Zoričić.

