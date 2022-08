Ognjen Čaldarović: sloboda je kad se najhrabriji među nama odvaži reći da slobode nema

Moja prva i najvažnija zagrebačka adresa je bila Kukuljevićeva 23, podstanarska garsonijera u potkrovlju, stan za služinčad u jednoj staroj i zapuštenoj zgradi s početka dvadesetog stoljeća. Siva peterokatnica malo iznad Iličkog trga, u vječnoj memljivoj hladovini podno Zelengaja, s nekim pomalo tijesnim ulazom, haustorom i stubištem koji me, ovako u sjećanju, podsjećaju na kakvu klaustrofobičnu zaobljenu pećinu iz noćnih mora Antonija Gaudija.



To stubište tko zna otkad nije bilo okrečeno, meni se činilo još od Drugoga svjetskog rata, i sve je, uključujući i tu garsonijeru, bilo puno nekih čudnih starinskih detalja, prastarih sirotinjskih kredenaca, zlokobnih plinskih peći, strujnih prekidača, utičnica i kvaka, a kroz prozor se, koliko se sjećam bio je kuhinjski, pružao strmoglav pogled u isto takvo sivo dvorište, savršeno za samoubojstvo. I zbilja, da sam tog ljeta i jeseni 1993. skočio kroz taj prozor, bio bi to savršeno razložan svršetak života za mladoga pisca koji je upravo izašao iz opkoljenog Sarajeva, da se ubije tamo gdje bi to imalo stilsko-poetičkog i dramaturškog smisla. No, mene je, srećom, više zaokupljalo pisanje, nego življenje i umiranje.