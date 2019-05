Odvjetnik optuženika: Suđenje je običan politički pamflet

Sud Crne Gore osudio je jučer na "suđenju stoljeća", kako su ga nazvali tamošnji mediji, 14 ljudi zbog pokušaja državnog udara tijekom kojeg su 2016. proruski agenti, zajedno s nekim oporbenim političarima, pokušali srušiti vlast Demokratske partije socijalista i predsjednika Mila Đukanovića.

Državni je udar pokušan kako bi se spriječio ulazak Crne Gore u NATO, no godinu dana kasnije zemlja je postala članica saveza. Među uhićenima su i dvojica lidera oporbe, Andrija Mandić i Milan Knežević, iz saveza stranaka crnogorskih srba Demokratskog fronta (DF), koji su svaki osuđeni na po pet godina zatvora. Prema nekim tumačenjima, ova je presuda otvorila više pitanja nego što je dala odgovora te bi se već sad česte optužbe predsjedniku Đukanoviću za nedostatak demokracije u zemlji mogle i povećati. Ovaj je nekadašnji komunist na vlasti neprekinuto već tri desetljeća.

Za neke navodni puč

Osim Mandića i Kneževića, dvojica agenata ruskih tajnih službi Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koji se nalaze u bijegu i koje Moskva odbija izručiti Crnoj Gori, osuđeni su na 15 odnosno 12 godina zatvora. Osuđena su i devetorica Srbina te još jedan građanin Crne Gore. Moskva se već izjasnila da ni na koji način nije bila povezana s državnim udarom.

Crnogorska oporba državni udar naziva "navodnim", što čine i neki ugledni zapadni mediji, a suđenje crnogorski oporbenjaci opisuju kao lov na vještice koji jaše na valu antiruske histerije u zemlji.

"Bez tog navodnog državnog udara, režim bi zasigurno bio u opoziciji danas", priopćili su iz DF-a. Mandić i Knežević nisu se ni pojavili na izricanju presude, iako su imali zakonsku obvezu to napraviti jer žele delegitimizirati sud.

Oružje koje su napadači namjeravali koristiti kako bi svrgnuli vlast, a radi se o više sanduka automatskog oružja, nikada nije prikazano na suđenju. Tužitelji su kasnije rekli da je ono uništeno na zahtjev crnogorskog pravosuđa.

- Bez tog oružja, priča o nasilnom svrgavanju vlasti neuvjerljiva je. Nedostaju čvrsti materijalni dokazi - rekao je bivši ministar pravosuđa Crne Gore Dragan Soć, prije izricanja presude.

Isto je tako ključni svjedok optužbe Aleksandar Sinđelić promijenio svoje tumačenje događaja iz listopada 2016. godine. On je svjedočio da se povezao s ruskim agentom te su organizirali kriminalnu skupinu koja je planirala izvršiti državni udar, a postao je svjedok-pokajnik. No, u ožujku je rekao za jednu srbijansku televizijsku postaju da tada nije planirano nikakvo nasilje, već samo prosvjed protiv NATO-a. Sinđelić je, uz to, u Hrvatskoj u odsustvu osuđen na 21 godinu zatvora zbog ubojstva zemljoradnika MirkaFotesa 2002. godine što je crnogorska oporba isticala kao dokaz o odsustvu morala Sinđelića.

Miroje Jovanović, odvjetnik Andrije Mandića, nazvao je presudu "političkim pamfletom", a čak je rekao da je već savjetovao Mandiču i Kneževiću da odbiju otići u pritvor.

Sukob oko usmjerenja zemlje

Pokušaj državnog udara navodno se dogodio 16. listopada 2016., na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori kada je uhićeno 20 srpskih i crnogorskih građana. Tužitelj Milivoje Katnić kasnije je rekao da, iako su ruski nacionalisti bili uključeni u zavjeru, službena Moskva nije bila. Tada je Đukanović bio premijer i meta navodnog napada.

U zemlji se vodi velika rasprava oko toga treba li zemlja biti članica NATO-a i dvije godine nakon što je ušla u savez. Radi se o široj raspravi o usmjerenju koje treba zauzeti vlast Crne Gore.

I dok vladajući socijalisti Đukanovića zagovaraju prozapadni put, prosrpski oporbenjaci tvrde da se zemlja mora čvršće povezati s Rusijom. I pritom spočitavaju vladi izostanak demokracije.