Suspendiran profesor s Veterine: 'Odmjerio me i rekao da ne trebam imati kutu'

Nakon što su se u javnosti pojavile brojne optužbe studentica protiv istog profesora s Veterinarskog fakulteta, kontaktirali smo navedeni fakultet. Dekan prof. dr. sc. Nenad Turk u svojem očitovanju navodi kako je navedeni profesor suspendiran sve do okončanja stegovnog postupka.

Odgovor prenosimo u cijelosti.

"Uprava Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osuđuje svaki oblik seksualnog zlostavljanja i svakog drugog nasilja među zaposlenicima i studentima. Veterinarski fakultet potiče sve koji imaju bilo kakvu spoznaju o bilo kakvom obliku zlostavljanja i diskriminacije da o tome službeno izvijeste upravu Fakulteta.



U vezi s prijavom iz 2018. godine ističemo da se nije radilo o službenoj prijavi na temelju koje bi dekan imao pravnu osnovu za daljnje postupanje. No na temelju te neslužbene prijave na redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća apelirano je na potrebu poštovanja svih propisanih pravila ponašanja u akademskoj zajednici, s posebnim naglaskom na različite oblike diskriminacije i uznemiravanja, uključujući i sve oblike seksualnog uznemiravanja.



Nakon zaprimanja službene prijave danas, 25. siječnja 2021., Odlukom dekana odmah je pokrenut stegovni postupak protiv prijavljenog profesora. Do okončanja stegovnog postupka prijavljeni profesor službeno je udaljen s radnoga mjesta", navodi se u odgovoru Veterinarskog fakulteta kojeg potpisuje dekan.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 18.02.2020., Zagreb - Spomenik Eugenu Podaubskom, prvom dekanu Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Photo: Robert Anic/PIXSELL

Brojni drugi opisi zlostavljanja na Veterinarskom fakultetu počeli su se prikupljati tijekom ovog vikenda na Facebook stranici fakulteta ponukani upravo brojnim istupima studentica mnogih drugih visokoobrazovnih ustanova koji su konačno odlučili - šutjeti više neće.

"Čim sam ušla u ured, odmjerio me i rekao da ne trebam imati kutu na ispitu, te je prokomentirao da sam 'Bila zločesta curica' te da li znam zašto. Sa bijesom sam upitala zašto, no u tom trenu mi je bilo najbitnije ostati pribrana i završiti usmeni ispit sa pozitivnom ocjenom i prolaskom godine. Odgovor nisam dobila - svjedočanstvo je to jedne studentice Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Druga studentica istog fakulteta s ostalim studentima dijeli svoje iskustvo: "Nakon što je saznao za prijavu, presreo me na dvorištu fakulteta i rekao je da zna sam ga ja prijavila i da ako sam tako hrabra da što se skrivam iza anonimnosti i da njemu nitko ne može ništa".....

Optužbe na račun profesora sa spomenutog fakulteta sežu još i ranije - samo 2018. godine protiv istog profesora četiri su studentice podigle glas, svoja svjedočanstva opisali tadašnjoj docentica ali stvar je zastala na tome. Štoviše i neki su profesori bili upoznati s pritužbama studentica, njihovim strahovima ali nisu reagirali - ili nisu željeli ili nisu smjeli.

Danas je devet prijava - tri potpisane i šest anonimnih protiv profesora s Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju a prikupljanje prijave u ime studentica podnio je profesor sa Zavoda za veterinarsku biologiju.

U potpisanim i anonimnim prijavama studentice spornog profesora optužuju za seksualno uznemiravanje, diskriminaciju na temelju spola, mobing, ali i za rad u pripitom ili pijanom stanju. Sve studentice koje su sada podnijeli prijavu više ne studiraju na spomenutom fakultetu. Sada su i one odlučile hrabro istupiti i prekinuti šutnju