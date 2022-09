Od Josipe Rimac do transkontinentalnih dilera: Padali su kapitalci pod šeficom USKOK-a. Koga će Hrvoj Šipek sad predložiti?

To nije posao koji se samo radi, već posao za koji se živi. Nekada radite od 10 do 12 sati dnevno, nemate slobodne ni subote ni nedjelje, a najveća vrijednost su mladi, kvalitetni ljudi koji rade sa žarom jer smatraju da će time pomoći ovom društvu. No sve to ured ne može raditi sam, mora imati potporu drugih institucija, prije svega policije, carine, porezne uprave...



Tim je riječima svojedobno Tamara Laptoš opisala što znači biti na čelu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, u narodu poznatog kao USKOK. Ona jako dobro zna o čemu govori jer je bila jedna od četiri dosadašnje šefa(ice) USKOK-a u gotovo 21 godinu njegova postojanja. Tko će sljedeće četiri godine voditi tu instituciju, svojevrsnu elitnu tužiteljsku postrojbu koja je u svoju mrežu uhvatila mnoge kapitalce, trebalo bi se znati uskoro.