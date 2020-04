Od gripe oboljelo 258 osoba u osječkoj županiji ove godine, nije bilo umrlih

Dvoje novozareženih koronavirusom zabilježeno je u Osječko-baranjskoj županiji u posljednja 24 sata, čime je nastavljen pad. Naime, dan ranije evidentirano je troje novooboljelih. Ukupno su 94 oboljela.

- Testirano je 79 uzoraka na našem području i okolici, od toga 43 iz Osječko-baranjske županiju. Dva su bila pozitivna, u Osijeku i Drenju. Jedan je od njih medicinski djelantik, ali svi su njegovi kontakti pod nadzorom. Ne treba se plašiti, KBC Osijek je i dalje sigurna ustanova za liječnje oboljelih od koronavirusa. Nema novih smrtnih slučajeva - iznio je dr. Karlo Kožul, iz osječko-baranjskog Zavoda za javno zdravstvo. Za vikend je, podsjetimo, Osijek šokiralo čak 5 smrti izazvanih koronavirusom.

Na novinarski upit, dr. Kožul je iznio kako je lani od gripe oboljelo 419 osoba u Osječko-baranjskoj županiji, a jedna je preminula. Ove je godine, pak, oboljelih 258, a nije bilo umrlih.

- Gripa nam je poznata bolest, protiv nje imamo kvalitetno cjepivo, a ljudi su postali pametniji i cijepe se. Gripu danas možemo relativno dobro suzbiti cijepljenjem, no taj virus ima mogućnost promjene i kad se to dogodi, dogode se velike pandemije. Kad nije bilo lijekova, gripa je nakon Prvog svjetskog rata pobila više ljudi nego taj rat. A što se događa s koronavirusom? Nastao je iz respiratornih virusa na koji se nije velika pažnja obraćala, iz kojih su se razvijale prehlade. No, dogodila se mutacija virusa i on danas izaziva ovako teške bolesti s teškim posljedicama. I zato tražimo ovakve mjere protiv njega - usporedio je dr. Kožul.

- Priroda se bori protiv virusa, a mi smo uništili prirodu. Ljudska rasa ubija životinje, pa ako virus ne može živjeti na životinjama, živjet će na onima kojih ima najviše, na ljudima - dodao je on.