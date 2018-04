Ocijenili smo rad premijera i svih ministara

Punih je godinu dana otkad je premijer Plenković iz Vlade izbacio Most, a dva mjeseca kasnije u Banske dvore uveo HNS. To je bila prva, strateška rekonstrukcija Vlade u kojoj je HDZ promijenio koalicijskog partnera. Slijedi li i druga rekonstrukcija u kojoj će Plenković zamijeniti igrače koji su se umorili, koji ne rade dovoljno ili nemaju potreban elan i ideju? To je pitanje koje se povremeno otvara posljednjih mjeseci jer je posve jasno da nisu baš svi u Plenkovićevu timu u vrhunskoj formi. Odlaskom Mosta iz Vlade, premijer je imao povremene trzavice s HNS-om (ploča u Jasenovcu, kurikularna reforma...), ali one nisu usporedive s onima koje je imao s Mostom.

Puno veće turbulencije sada doživljava unutar vlastite stranke, isprovocirane ratifikacijom Istanbulske konvencije. Koja je pojela cijeli medijski i društveni prostor, pa je vrijeme da se premijer posveti odlukama i potezima koji se tiču života građana. Društvo ne treba biti opterećeno nemirima u HDZ-u, koji neće samo tako utihnuti, ali na Plenkoviću je odgovornost da upregne ministre i započne ispunjavati plan reformi koji si je Vlada zadala.

