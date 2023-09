Obnova mosta na Savi između Gunje i Brčkog počinje iduće godine

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Oleg Butković i ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto potpisali su danas u Sarajevu sporazum između Vlade RH i Vijeća ministara BiH o rekonstrukciji mosta na Savi između Gunje i Brčkog. Most Gunja-Brčko izgrađen je još u vrijeme Austrougarske. Zbog dotrajalosti je zatvoren za teretni promet. Vlasti BiH i Hrvatske usuglasile su se da će ga zajednički održavati.

Radovi na rekonstrukciji trebali bi započeti do kraja sljedeće godine, a u nadolazećem razdoblju slijedi faza projektiranja. - Svi dobro znate da je most između Gunje i Brčkog u lošem stanju. Nakon današnjeg sporazuma, Hrvatske ceste će hitno krenuti u realizaciju projekta. To znači da će se najprije raspisati natječaj za projekt obnove, da bi sljedeće godine krenuli fizički u obnovu tog mosta. To nam je jako bitno – rekao je ministar Butković.

On je dodao kako će se po uzoru na dosadašnju suradnju i efikasnost oko realizacije velikih projekata vrlo brzo pristupiti i potpisivanju sporazuma o rekonstrukciji mosta između Novog Grada i Dvora na Uni. Ministar Forto poručio je da je kako će rekonstrukciju mosta između Gunje i Brčkog sa po 50 posto sredstava financirati Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Vrijednost projekta procijenjena je na oko 4 milijuna eura.

POVEZANI ČLANCI:

Ministri su najavili nastavak suradnje na izgradnji cestovne infrastrukture i rekonstrukcijama mostova, uključujući i brzu cestu koja će povezati središnju Hrvatsku s Unsko-sanskom županijom, središnjom Bosnom, Sarajevom i Podgoricom. Razgovarali su i o željezničkoj infrastrukturi i potrebi što skorije uspostave željezničke linije između Zagreba i Sarajeva.

U tom smislu istaknuli su važnost projekta rekonstrukcije Unske pruge, koja je osamdesetih godina bila jedna od najmodernijih u regiji, a sada je zapuštena - Mi smo u Hrvatskoj u obnovi željezničke infrastrukture, budući da smo autocestovnu infrastrukturu uglavnom izgradili. Izgradili smo većinu zračnih luka, pomorskih. Sada je desetljeće željeznica.

To su veliki projekti i velika ulaganja - rekao je Butković, dodavši kako je Unska pruga veoma bitna za Hrvatsku i njezine luke. Ministar Butković susreo se u Sarajevu i s ministricom prometa i veza Federacije BiH Andrijanom Katić. Prema priopćenju iz njezina ureda ministri su razgovarali o izgradnji mosta na rijeci Savi između Orašja i Županje, te o spojnoj točki između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske buduće brze ceste koja bi povezala Mostar preko Širokog Brijega do Splita.

>> VIDEO Ovako će u budućnosti izgledati cestovni most preko Drave kod Križnice