Oblikuje li tehnologija naša ponašanja – i kako preuzeti kontrolu? Cyborg antropologinja na Danima komunikacija

Naše vrijeme i pozornost postali su najvrjedniji resursi, a tehnologija se neprestano bori za njih – često na način koji nas umara, iscrpljuje i drži konstantno online. Može li tehnologija biti dizajnirana tako da nam olakša život, umjesto da ga preuzme? Odgovor na to pitanje donosi Amber Case powered by ENNA, cyborg antropologinja i jedna od najutjecajnijih žena u tehnologiji prema Fast Companyju, na Danima komunikacija, koji će se održati u Rovinju od 15. do 18. svibnja.

Amber Case proučava odnos između ljudi i tehnologije, istražujući kako nas gadgeti mijenjaju – emocionalno, društveno i fizički. Svoju je karijeru posvetila traženju odgovora na pitanje kako tehnologija može raditi za nas, a ne protiv nas, a svoje uvide zabilježila je u knjigama Calm Technology i A Kids Book About Technology, koje služe kao vodič za stvaranje humanije digitalne budućnosti.

„Ponosni smo što ENNA, kao grupa koja je okrenuta održivoj budućnosti i tehnologiji, donosi temu o kojoj moramo početi sve više govoriti. Naši slogani „Za sutra koje vrijedi“ i „Way to grow“ oslikavaju ideje o kojima će pričati i Amber Case – kako razviti tehnologiju koja nam čini dobro“, poručila je Dorotea Lazanin Jelenc, voditeljica korporativnih komunikacija i marketinga ENNA-e.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Na Danima komunikacija Case će održati predavanje Designing Calm Technology, u kojem će objasniti kako dizajnirati tehnologiju koja zna kada se istaknuti, a kada se povući u pozadinu – bez stalnih notifikacija, ometanja i digitalnog kaosa. Umjesto tehnologije koja nas iscrpljuje, predstavit će ideje o stvaranju rješenja koja poštuju našu pozornost i pomažu nam da budemo produktivni bez osjećaja preopterećenosti.

Case će se na glavnoj festivalskoj pozornici pridružiti slavnoj humanoidnoj umjetnoj inteligenciji Sophiji ; najinovativnijem CMO-u na svijetu prema Business Insideru i osvajaču više od 200 nagrada Cannesa Lionsa Fernandu Machadu powered by A1; Karen Nelson-Field , vodećoj svjetskoj ekspertici za ekonomiju pažnje i najobjavljivanijoj autorici na WARC-u; Blairu Ennsu , najvećem svjetskom autoritetu za prodaju i pricing kreativnih usluga; Michaelu Corcoranu , Internet's Savviest Trollu i bivšem voditelju društvenih mreža Ryanaira; Marishi Lakhiani , stručnjakinji za umjetnu inteligenciju i automatizaciju za rast brendova te maksimizaciju povrata na ulaganje u oglašavanje (ROAS); Johanu Ronnestamu , globalnom brending stručnjaku, serijskom poduzetniku i kreativnom vizionaru iza kampanja za brendove poput Volva, adidasa i Nikea; kao i Mirelli Crespi , kreativnoj strateginji koja stoji iza više od 2000 oglasa mjesečno na šest jezika za globalne brendove poput Amazona, Mete, Unilevera i Ubisofta. Organizatori su najavili moćan line-up s liderima iz Hrvatske i svijeta koji će gostovati u programu jednog od najvažnijih događaja na ovim prostorima za sve koji se bave kreativnošću i komunikacijama.

Foto: Borna Jakšić/PIXSELL