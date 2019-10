Obitelj moli pomoć: Tamara je radila sezonu u Hrvatskoj, više se ne javlja

Obitelj Tamare Pavlović (24) iz Viteza kojoj se gubi trag u Makarskoj moli za pomoć.

"Radila je sezonu u Hrvatskoj, točnije u Tučepima. Završila je 30. rujna, a 3. listopada se odjavila iz hotela i krenula na autobus. Od tada joj se gubi svaki trag", objasnila je obitelj Tamare za Klix.ba. Svi njeni brojevi su, kažu, ugašeni, nikome se nije javila nakon što je napustila hotel u kojem je boravila u Makarskoj.



"Zvali smo sve hotele u Makarskoj, ali oni nam ne mogu otkriti imena gostiju koji borave kod njih. Provjerili smo sva moguća mjesta na kojima može biti, kontaktirali sve njene prijatelje, nitko ne zna što se dogodilo", ispričala je obitelj.



Slučaj je, kako kažu, prijavljen hrvatskoj policiji koja aktivno traži ovu djevojku. Posljednja osoba koja ju je vidjela je njena cimerica, koja kaže kako su se pozdravile kada je krenula na autobus za Vitez.



"Posljednja informacija koju smo dobili je da je viđena u Makarskoj kako šeta. To nam je rekao njezin prijatelj s kojim je radila u Hrvatskoj. Postoji mogućnost da nikad nije izašla iz Hrvatske, ali to je nešto što još uvijek provjeravamo", zaključili su članovi njene obitelji.



Obitelj moli sve one koji imaju bilo kakvu informaciju o nestaloj djevojci da se jave na brojeve telefona: 063/336-919 ili 063/471-323, 063/483-836.