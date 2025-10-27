Obilježite svetkovinu Svih svetih uz molitvenik koji donosi mir i nadu

Svetkovina Svih svetih, 1. studenog, posvećena je sjećanju na sve svece i mučenike koji su živjeli pravedno. Ovaj dan slavi sve svete, poznate i nepoznate, kao uzore kršćanskog života. Vjernici obilaze grobove najmilijih, donose cvijeće i pale svijeće, simbolizirajući nadu u vječni život.

Obilježite svetkovinu Svih svetih u molitvenik u kojem su sabrane molitve koje prate vjernike kroz stoljeća – od zaziva i litanija do dirljivih tekstova poznatih duhovnika poput fra Zvjezdana Linića i fra Bonaventure Dude. Ovaj molitvenik vodi nas kroz molitvu, sjećanje i vjeru u vječni život. Osim tradicionalnih molitava, čitatelji će pronaći i meditativne tekstove i duhovne poticaje koji ohrabruju na promišljanje o smislu života, smrti i vječnosti. Riječi prožete vjerom i nadom pomažu razumjeti da se kraj ne doživljava kao gubitak, nego kao novi početak u Božjoj prisutnosti.

Pomolite se za svoje najmilije i pomolite se za pokojne duše u čistilištu i potpuni oprost uz tradicionalne molitve, litanije i pripremne molitve koje pružaju utjehu i povezivanje s preminulima. Svetkovina Svih svetih prilika su za obiteljsko okupljanje, paljenje svijeća i molitvu za duše pokojnika.

Ne propustite potražiti molitvenik „Svi sveti“ u četvrtak, 30. studenoga na svim kioscima kao dar uz Večernji list. Uzmite svoj primjerak, pronađite trenutak tišine i dopustite da vas molitva vodi kroz dane sjećanja, mira i vjere.