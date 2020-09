Obilježen Dan branitelja grada Siska, uručene plakete zaslužnim braniteljima

U spomen na 3. rujna 1991. godine, kada je osvojena prva vojarna u Hrvatskoj, sisačka Barutana, u Sisku je obilježen Dan branitelja grada Siska.

Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i zajedničkom molitvom za poginule hrvatske branitelje u Domovinskom ratu kod središnjeg križa na Gradskom groblju Viktorovac, a nastavljeno paljenjem svijeća na spomeniku poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu na Trgu dr. Franje Tuđmana.

„3. rujan, dan je koji ima posebno mjesto u srcima svih Siščanki i Siščana, ne samo zato što se možemo podičiti da smo prvi oslobodili vojarnu, dakle prebacili je u hrvatske ruke, već zato što je to napravljeno mirnim pregovorima, bez ispaljenog metka. Sisak posebno cijeni Dan branitelja i zbog toga što je prva dragovoljačka postrojba u Republici Hrvatskoj osnovana upravo na području grada Siska. No, nažalost, u novijoj hrvatskoj povijesti to se često zaboravlja, zaboravljaju se zasluge Siska, iako je jedini grad u Hrvatskoj koji nosi naziv Grad hrvatskih pobjeda“, rekla je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček prilikom dodijele priznanja - plaketa ”Marijan Celjak – junak obrane grada Siska u Domovinskom ratu”.

Plakete nose naziv po Siščaninu, brigadiru Marijanu Celjaku, dozapovjedniku 57. brigade HV-a koji je poginuo u rujnu 1991. godine i dodijeljuju se svim postrojbama i pojedincima koji su dali svoj doprinos tijekom Domovinskog rata na sisačkoj bojišnici.

Ove godine plakete su dodijeljene Emiru Fetibegoviću, Marinu Jakopoviću, Sabidu Oraščaninu, Ivici Žonti, Oliveru Miokoviću, Mariju Horvatu, Eduardu Blagaju, Slavku Muži, Vladi Hodalju te, posthumno, Krešimiru Brajdiću i Predragu Kozaru.

„Uz zahvalu Gradu Sisku posebno bih se htio zahvaliti obiteljima poginulih hrvatskih branitelja i svim poginulim hrvatskim braniteljima čija je zasluga i za ovo moje priznanje za obranu Siska, nemjerljiva i vječna. Naravno, na kraju posebno zahvaljujem pripadnicima 120. brigade čiji sam imao čast biti zapovjednik i koji su također zaslužni za ovo moje priznanje“, rekao je umirovljeni brigadni general Vlado Hodalj.

Program obilježavanja nastavljen je otvorenjem „Života u objektivu“, izložbe fotografija iz vremena Domovinskog rata autorice Lee Krivošić, dok će u subotu biti odigran malonogometni turnir braniteljskih udruga grada Siska u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije, podružnica Sisak, na stadionu NK Zmaj u Novom Pračnu.