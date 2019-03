Obavještajna afera: Novinar koji je objavio priču saslušan u Tužiteljstvu BiH

Bosanskohercegovački novinar Avdo Avdić, autor priče o navodnoj obavještajnoj aferi u koju je umiješana hrvatska Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA), saslušan je u ponedjeljak u Tužiteljstvu BiH u sklopu istrage koja je pokrenuta kako bi se ispitale njegove tvrdnje, a nakon toga je izjavio kako tužitelja nije zanimalno ništa od tvrdnji koje je iznio, nego isključivo njegove veze s političarima i obavještajnim službama.

"Tužitelj (Oleg Čavka) me ispitivao o mojim kontaktima, izvorima i kretanjima po ugostiteljskim objektima u Sarajevu i ono što je ključno, pitao me odakle mi informacije o ruskom utjecaju u Bosni i Hercegovini. Znači, nije me pitao ništa o ovom slučaju (odnosno) o upadu obavještajnih službi iz Hrvatske'', izjavio je Avdić nakon što je izišao iz sjedišta Tužiteljstva BiH.

Istaknuo je kako je odbio odati izvore informacija koje je ranije objavio, što je pravo koje mu daje Zakon o kaznneom postupku koji štiti tajnost novinarskih izvora. Kazao je kako mu je ipak posebice zanimljivo to što je u hodniku tužiteljstva vidio i osobu H.Č., koja je također pozvana dati iskaz u istom slučaju.

Avdić je ranije na portalu Žurnal.info objavio svjedočenje osobe inicijala H.Č, pripadnika pokreta radikalnih islamista-selefija iz Zenice, koja je ustvrdila kako ga je SOA kao državljanina BiH višekratno ispitivala zbog sumnje da je povezan s radikalnim islmaskim krugovima, pri čemu su mu agenti hrvatske obavještajne službe navodno prijetili i pokušavali ga regrutirati za suradnju. Da su agenti SOA-e ispitivali osobu inicijala H.Č. potvrdio je prošlog tjedna i ravnatelj te agencije Danijel Markić.

"Mi smo s H. Č. razgovarali, znamo tko je i o tome smo obavijestili našu partnersku službu u BiH. Dobili smo jasan odgovor Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA), ali prepuštam njima da se izjasne o tome", kazao je Markić novinarima nakon što je pred saborskim Odborom za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost podnio izvješće o radu SOA-e u u 2018. godini.

Markić je tada, komentirajući optužbe koje su stigle iz BiH, kazao kako SOA razgovara s osobama povezanim s radikalnim islamizmom te kako će to i dalje činiti radi vlastite i sigurnosti susjeda te sigurnosti EU-a i NATO-a, ali je odlučno zanijekao tvrdnje kako je SOA-a navodno organizirala podmetanje oružja kod radikalnih islamista u BiH ne bi li tako opravdala tvrdnje o terorističkim prijetnjama koje dolaze iz susjedne države.

Avdić je pak u ponedjeljak kazao kako mu je zanimljivo to što je tužitelj Čavka pozvao H.Č. na saslušanje, a puni identitet te osobe nigdje nije objavljen. "Kako je gospodin Čavka znao o kome se radi? Vjerojatno od gospodina Markića, direktora hrvatske obavještajne službe. Možda je Čavka od njih dobio informacije'', kazao je Avdić.

Prema dostupnim informacijama Tužiteljstvo BiH je do sada, u sklopu istrage o navodnom "upadu" SOA-e u BiH, saslušala i ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića, koji je nakon toga kazao kako ostaje pri tvrdnjama da su hrvatski obavještajci planirali podmetnuti oružje u sjedišta zajednica radikalnih islamista u BiH kako bi opravdali ranije tvrdnje hrvatske predsjendice Kolinde Grabar-Kitarović o terorističkim prijetnjama koje dolaze iz te zemlje.

Mektić je, nakon što je takve optužbe na portalu Žurbal iznio novinar Avdić, kazao kako je u sve umiješan i hrvatski konzul u Tuzli Ivan Bandić, a problematizirao je i njegovu povezanost s novinarom Radio-televizije Republike Srpske Matom Đakovićem. Naknadno se ispostavilo kako je jedina potvrđena povezanost Đakovića s Bandićem kupnja osobnog automobila BMW, ali i to da ga je novinar mjesecima vozio nezakonito koristeći diplomatske pločice koje pripadaju hrvatskim diplomatima u BiH.

Tvrdnje novinara Avdića i ministra Mektića nakon otvaranja istrage usmjerene su na to da glavna tužiteljica Tužiteljstva BiH Gordana Tadić sada pokušava zaštititi od skandala konzula Bandića, s kojim je u prijateljskim vezama, kao i Đakovića, kojemu je rođakinja. Internetski portali u BiH prošlog su pak tjedna objavili snimku na kojoj se vidi kako se Avdić s Metkićem sastajao u neidentificiranom ugostiteljskom objektu u Sarajevu, a društvo im je pravio i ravnatelj bosanskohercegvačke obavještajne službe (OSA) Osman Mehmedagić.