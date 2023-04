Novi trend u razvijenim društvima: S doktoratom iz fizike radi kao postolar, računovođa prodaje sir

Tom ima doktorat iz fizike, a radi kao postolar. Oba roditelja su mu akademici i kulturni i ekonomski kapital koji je stekao omogućava mu “da luta od jednog posla do drugog”. Ali ne bilo kojeg, nego onog u kojem on vidi smisao. A fizici se uvijek može vratiti. Ovo nije priča iz Hrvatske, nego iz Francuske u kojoj je kao i u drugim razvijenim društvima visokoobrazovane sve više privlače zanati, a taj trend se opisuje engleskom riječju “downshifting”, što znači napuštanje dobro plaćenog i zahtjevnog posla i započinjanje karijere koja pruža više vremena i zadovoljstva, no manje novca.