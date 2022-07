MINISTAR NIJE PREDLOŽIO NIKOGA

Novi sukob? Milanović mimo Banožića dodjeljuje činove generala osmorici časnika

– Nedostojno ponašanje ministra obrane, poznatog po kršenju Ustava i zakona, neće spriječiti Predsjednika Republike da oda priznanje časnicima koji su to zaslužili sudjelovanjem u Domovinskom ratu. Pogotovo što uz počasne činove ne idu nikakva materijalna prava, nositelji počasnih činova ne stječu financijsku korist, već samo dobivaju odgovarajuće vojne počasti i priznanje za sve što su tijekom Domovinskog rata učinili za RH. Imajući to na umu, Predsjednik neće dozvoliti da se ministrov nerad, nesposobnost i ignoriranje zakonskih obveza prelamaju preko leđa hrvatskih branitelja, u ovom slučaju visokih časnika i ratnih zapovjednika koji nedvojbeno zaslužuju počasne činove. Dakle, ako tko krši zakon, kao što to pitate, onda je to ministar obrane koji ni četiri godine nakon stupanja zakona na snagu nije uspio skupiti nimalo odgovornosti i ljudskog poštovanja prema zaslužnim časnicima i ratnicima – zaključio je Nikola Jelić.