Novi printer za nove generacije studenata dizajna Sveučilišta u Zagrebu

„Driven by Dreams“, rečenica je koja govori sve što Porsche predstavlja. Kao brend, kao tvrtku, kao proizvođača automobila, ovaj slogan uistinu ih definira. Pristup kojim ljudi koji stoje iza brenda svakodnevno rade kako bi ostvarili snove kupaca diljem svijeta svakako je vođen snovima, a isti taj duh žele prenijeti i na sljedeću generaciju kreatora.

Kako bi pomogao studentima da svoje ideje pretvore u stvarnost i oblikuju ono što je sljedeće u dizajnu, Porsche Centar Zagreb donirao im je profesionalni A3 multifunkcionalni printer. Uređaj koji omogućava rad na raznim vrstama medija – od tamnog papira do tkanine sad će postati dio svakodnevnog rada mladih kreatora. Ovom hvalevrijednom inicijativom, studentima je osiguran alat za istraživanje, stvaranje i oživljavanje njihovih vizija za budućnost.

„U Porscheu vjerujemo da inovacija počinje s idejom — a ideja postaje stvarnost upravo zahvaljujući znanju, strasti i tehnologiji. Upravo te vrijednosti dijelimo s arhitektonskom strukom i zato nam je posebno drago podržati fakultet koji obrazuje nove generacije kreativnih mislilaca.“, objasnila je Silvija Berger, Porsche brand manager. Iza svakog modela ovih prestižnih automobila stoji kreativnost, znatiželja i promišljanje „out of the box“ baš kao i iza svih mladih kojima je studij platforma na kojoj ideje prvo nastaju, a potom se istražuju, testiraju te ostvaruju. Na primopredaji donacije i studenti i predstavnici Porsche Centra Zagreb složili su se u jednom – moć znatiželje uistinu je ono nešto što pokreće svijet.

I dok Porsche već više od 75 godina postavlja trendove u svijetu na četiri kotača, zagrebački studij dizajna više od 35 godina, mjesto je gdje mašta dobiva oblik, a kreativnost oživi. Njegovi studenti i bivši studenti već su ostavili trag u hrvatskom dizajnu, a Porsche u njima vidi vizionare koji će oblikovati budućnost. Možda i budućnost automobilske industrije!