Novi detalji o smrti bebe: U bolnicu je stigla s više slomljenih rebara

Dok traje istraga smrti tromjesečne bebe, u javnosti su se pojavili novi detalji. Kako se neslužbeno doznaje, djevojčica stara tri mjeseca u bolnicu je stigla u vrlo teškom stanju i bez svijesti, a već prilikom prijema liječnici su konstatirali da ima polomljena najmanje dva rebra. Procijenili su da ozljede moguće datiraju od ranije.

- U utorak oko 4.45 sati zaprimljeno je dijete staro tri mjeseca na Objedinjeni hitni bolnički prijam s respiratornim arestom i kliničkim znakovima smrti. Otprilike nakon 15-ak minuta reanimirano je i vraćene su sve vitalne funkcije i rad srca. Vozilom Hitne medicinske pomoći dijete je prevezeno na Intenzivnu jedinicu Pedijatrijskog odjela na Klinički bolnički centar u Zagrebu - otkrio je za 24sata ravnatelj Opće bolnice u Bjelovaru, gdje je beba prvotno primljena.

Neslužbeno se doznaje da je obdukcijom utvrđeno kako je beba vjerojatno preminula zbog neliječene upale pluća. Iako, prema svemu sudeći, beba nije preminula nasilnom smrću, to ne znači nužno da kaznenog djela nema. Ako su roditelji olako shvatili teško djetetovo zdravstveno stanje i odbijali potražiti medicinsku pomoć dok nije bilo prekasno, moglo bi se raditi o povredi djetetovih prava s posljedicom smrti. Za to kazneno djelo predviđena je kazna zatvora od tri do petnaest godina.