Novartis će BioNTechovo cjepivo proizvoditi u Švicarskoj

Nakon što je u rujnu prošle godine BioNTech, biotehnološka tvrtka koja je napravila prvo registrirano cjepivo protiv pomak. Ista ta tvrtka, švicarski Novartis, prošlog je tjedna potpisala inicijalni dogovor o ustupanju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju BioNTechova i Pfizerova cjepiva čemu je cilj pospješivanje proizvodnje kako bi se zadovoljile sve veće potrebe. Ugovor predviđa da će Novartis koristiti svoje aseptične proizvodne kapacitete u Steinu u Švicarskoj.

Kada se postigne konačni dogovor, Novartis planira početi s proizvodnjom u drugom kvartalu 2021., navodi se u priopćenju kompanije. Konkretnije, u aseptičnim će se pogonima tvrtke BioNTechovo/Pfizerovo cjepivo puniti u ampule koje se onda vraćaju BioNTechu kako bi se distribuirale. Sličan je dogovor postignut i s francuskom tvrtkom Sanofi.

– Novartis je u mobilizaciji na više frontova kako bi se podržao globalni odgovor na pandemiju. Očekujemo da će ovo biti prvi u nizu ovakvih dogovora – rekao je Steffen Lang, direktor tehničkih operacija u Novartisu. Užurbano povećanje kapaciteta za proizvodnju ovog cjepiva nije neobično.

Pfizer/BioNTechovo cjepivo dosad je odobreno u oko 50 država, uključujući Švicarsku, EU, SAD, Kanadu, Hong Kong, što znači da je potražnja iznimno velika. Pogon koji je od Novartisa preuzeo BioNTech u rujnu prošle godine nalazi se u njemačkom gradu Marburgu, a morao bi se u potpunosti upogoniti do polovice ove godine, kada bi proizvodni kapacitet trebao biti oko 750 milijuna doza cjepiva. Prema inicijalnom planu Pfizera i BioNTecha do kraja prošle godine trebali su plasirati 100 milijuna doza cjepiva, a do kraja ove godine 1,3 milijarde doza. No poslije su ti ciljevi podignuti za nekoliko stotina milijuna pri čemu bi točan broj ovisio o ostvarenim proizvodnim kapacitetima.