Nova škola – tehnologija je obveza, a ne izbor, ali učenici žele nastavu uživo

Kognitivne, emocionalne, tjelesne i ponašajne znakove preplavljivanja situacijom, koji su uključivali plašljivost, glavobolje, tugu, plačljivost, zbunjenost, manjak koncentracije, ljutnju, probleme s pamćenjem prošli su u obrazovnom procesu u posljednje dvije i pol najluđe obrazovne godine baš svi – od nastavnika, učitelja i profesora do osnovnoškolaca, maturanata i studenata.

Spomenute emocije najlakše su i ono najgore u moru proživljenih za vrijeme koronakrize i potresa, gotovo banalne, jer Hrvatska je i prije katastrofa koje su znanu rutinu iz škola doslovce izbrisale, bilježila dramatične i šokantne vijesti iz učeničkog svijeta.

Kod nas svaki peti srednjoškolac ima znakove depresije i stresa, svaki sedmi barem je jednom razmišljao o samoubojstvu, a čak 4,4 posto od više od deset tisuća ispitanih učenika pokušalo je dići ruku na sebe. I to sve prije nego što ih je zadesilo vrijeme kada je obrazovanje postalo balansiranje između tri modela nastave, nastavnici preko noći kreatori digitalnih sadržaja i učionica, ravnatelji pomni pratioci digitalnih zbornica, roditelji suučesnici lekcija, nerijetko i rješavatelji svih zadanih domaćih zadaća neovisno o tome u koji im dijete ide razred, a učenici sami u tome digitalnom svijetu ispunjavatelji digitalnih zadataka i ispita koji obuhvaćaju gradivo koje su zapravo u velikoj većini morali objašnjavati sami sebi.

Neosporno je, Hrvatska je preko “pandemijske noći” digitalizirala obrazovanje, primijenila model koji su kasnije kopirale mnoge razvijenije zemlje i napravila pomak u području u kojem se u bilo kojim drugim, mirnijim okolnostima ne bi tolerirao jer obrazovanje je utvrda koja se u Hrvatskoj mijenja puževim korakom.

Sustav se u najvećoj krizi, a onda i u velikoj potresnoj nedaći koja nas je zadesila, približio digitalnom svijetu za koji se do jučer vjerovalo da je učenicima prirodniji, a onda je doživio šok jer upravo oni koji su odrastali uz tehnologiju nakon dvije godine online školovanja ili barem pokušaja online školovanja, vape za fizičkom nastavom i odlaskom u školu.

Nakon mnogo godina, učenici sve glasnije govore da vole školu, iako ne vole zastarjele načine poučavanja bazirane na usvajanju općeg znanja. Oni su cijelo ovo vrijeme tražili personalizirane škole i fakultete, koji koriste tehnologiju, ali ne u svrhu robotiziranog načina ispunjavanja domaćih zadaća i usvajanja gradiva, škole koje potiču njihov interes za određenu grupu predmeta, koje nude izbornost i potiču praktična znanja. Od online škole dobili su povratak u prošlost – zavoljeli su školu koja intelektualno potiče još iz doba kada je fokus na općem znanju bio doseg.

Štoviše, istraživanje je jasno pokazalo da je u posljednje dvije godine 58 posto učenika aktivnije u školi nego li na online nastavi. A ta činjenica ide u korist samo onima kojima promjene u obrazovanju najteže padaju i koji se u komociji višegodišnjeg radnog iskustva baziranog na prethistorijskom modelu podučavanja ne planiraju do mirovine pomaknuti s naučenog mjesta. Svjesni da ih nitko i ništa na to ne može natjerati.

Dotad, upravo u ovim danima Hrvatska iz srednjih škola ispraća prvu generaciju maturanata koja je doslovce polovinu svog srednjoškolskog obrazovanja učila prilagođavajući se modelima nastave i učionici u vlastitoj sobi. Hrvatska ima generaciju srednjoškolaca koji su na isti način proveli i prve dvije godine takvog srednjoškolskog obrazovanja kojima će vrlo vjerojatno i to skoro, barem do odlaska na maturu, zbog manjka usvojenog znanja u dvije godine, spustiti ljestvice prolaznosti, i to uglavnom u ključnim predmetima u koje neosporno spada i hrvatski jezik, pa ih takve prepustiti fakultetima.

Bit će spuštene i ljestvice praktičnog znanja koje je ionako uvijek bilo na niskim razinama. Hrvatska negdje, jer tako se, nažalost, prema učenicima s teškoćama, ali i onima darovitima odnosi sustav, ima i one za koje ne postoji istraživanje kako su se prilagodili nastavi na daljinu, što su njome dobili, a što sve izgubili i kako su se oni nosili s pandemijom i uvedenom školskom tehnologijom. No to nije boljka samo Hrvatske nego i mnogih drugih europskih zemalja. I što nam u buri koju su izazvale koronakriza i tehnologija u školama sada treba?

Uglavnom psihološka pomoć, izravni kontakt s nastavnicima, naglasak na samousmjeravajućem učenju i jasna analiza posljednje dvije godine da bismo doista znali kako dobre stvari ovakvog podučavanja još više unaprijediti, a loše stvari posve izbrisati jer neosporno je – obrazovanje se nakon ovakve dvije godine više neće vratiti na staro koliko se god brojni sudionici tome opirali.

– Ne samo da je pandemija promijenila obrazovanje nego je i stvorila nove rane i produbila površinske. Tu osobito mislim na nejednako pravo na pristup obrazovanju. Naravno da je jedina prava nastava ona koja se održava licem u lice, kako zbog prirodnijeg dobivanja povratnih informacija od učenika, usvajanja, vrednovanja (koje ne može biti objektivni prikaz usvojenog) i socijalizacije, dok je online nastava produbila probleme učenika s lošijim socioekonomskim uvjetima, probleme nedostatka i neujednačenih sredstava rada, pucanja/nepostojanja internetske veze, dovela je do zasićenosti i zamora, pojačala demotiviranost i druge probleme posredne komunikacije, a ujedno je promijenila i osnovne postavke odgoja i obrazovanja koji se upravo temelje na pristupu licem u lice, a među koje spadaju i popratni sadržaji koji su izostali, a putem kojih učenici uče, druže se i zajednički stječu nova životna iskustva. Načelo jednakosti obrazovnih šansi za sve učenike prema njihovim sposobnostima postalo je neodrživo jer je online nastava jasno pokazala da ne pruža jednake šanse svima te da ne može ići u korak s potrebama i mogućnostima svakog pojedinog učenika i njegovim sposobnostima, osobito ako gledamo na učenike s teškoćama u razvoju, darovite učenike, učenike strukovnih i umjetničkih škola, učenike s nepovoljnim socioekonomskim statusom. Promijenio se i stav učenika te njihova motiviranost, a teret su s njima dijelili zaposlenici škola i roditelji, uz vrlo malo nužne i pravovremene podrške nadležnih institucija – komentirala je Ana Tuškan iz Sindikata Hrvatskih učitelja.

Naglašava kako su upravo ove dvije pandemijske godine za obrazovanje upozorenje da je važno imati dugoročne ciljeve, ali nam i jasno dočaravaju, kaže, da zastarjeli kurikuli, preopterećenost i nefleksibilni sustav nikako ne odgovaraju stvarnim potrebama učenika te ne dopuštaju potrebne prilagodbe, a osobito uz nepostojanje nužne sustavne analize dosad učinjenog.

– Zemlje s vizijom će na pandemiju i tehnologiju uvedenu u škole gledati kao na priliku jer će sustavnom analizom raditi na tome da od tehnologije uzmu ono što je pozitivno, a loše posljedice pokušaju ispraviti sustavnom podrškom učenicima i zaposlenicima jer je došlo do izgaranja te je potrebno raditi na komunikaciji, motivaciji i jačanju kognitivnih sposobnosti, uvođenju onih sadržaja koji su doista potrebni učenicima. Bez analize dosad učinjenog, kako po pitanju utjecaja pandemije tako i po pitanju potreba učenika i učitelja za sustavnom podrškom, trčanjem za unaprijed zacrtanim ciljevima, uz labave temelje, čitava se konstrukcija može urušiti, i to na leđa učenika i zaposlenika škola. Ove su dvije godine pokazale koliko je problema u sustavu obrazovanja, koliko je ono bitno i ponovno ukazale na to koliko je važno imati jasne i dugoročne ciljeve po pitanju gdje želimo vidjeti obrazovanje – kazala je Tuškan.

Da se upravo u posljednje dvije godine pokazalo koliko je važna kompetencija kako učiti, i to kod svih, počevši od učenika do nastavnika, kao i da je trenutačna situacija, iako nam je tehnologija znatno pomogla da se realizira nastava, pridonijela da svi osvijeste koliko je važno poučavanje licem u lice te da nastavnika ne može zamijeniti ni najbolji digitalni materijal, mišljenje je Suzane Hitrec, predsjednice Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.

– Tehnologija je znatno promijenila obrazovanje zbog prilagodbe metoda poučavanja, izrade nastavnih i ispitnih materijala. Također je još više došlo do izražaja da je učenicima s raznim teškoćama koncentracije i učenja potrebna dodatna individualna podrška i pomoć. Dugotrajnom upotrebom isključivo tehnologije došlo je i do svojevrsnog otuđenja te učenici u razredu nisu imali mogućnost povezati se i surađivati kao što bi to bio slučaj da nije bilo višemjesečne nastave na daljinu. Iz ove situacije smo još jednom potvrdili da je optimalno umjereno koristiti digitalnu tehnologiju, odnosno samo onda kada ispunjava svoju svrhu ili kada je to nužno – rekla je Hitrec.

Kako je naglasila, u godinama koje slijede posebno je važno promatrati ponašanje učenika, osluškivati njihove potrebe i probleme s kojima se susreću i pravodobno i primjereno na to odgovarati. Nakon kriza i ovakvih velikih promjena dolazi do pogoršanja psihičkog zdravlja kod svih, jasna je, iako naglašava da nas iskustva u protekle dvije godine ne moraju plašiti za obrazovanje u budućnosti.

– U budućnosti će obrazovanje naših učenika sigurno biti još kvalitetnije nego što je sada jer sve ove spoznaje i iskustva, dobre, pa i loše prakse možemo ugraditi u neke nove školske kurikule, projekte, metodičke pristupe i sustave podrške. Kombinirat će se i dalje razni socijalni oblici rada, suradničko učenje korištenjem digitalnih alata i tehnologija uz posebnu pozornost na individualne potrebe svakog učenika – smatra Suzana Hitrec.

Da su protekle dvije godine obrazovanja neosporno ostavile traga i na strukovnom obrazovanju, koje svih ovih godina znatno zaostaje za bilo kakvim promjenama, i to ne samo u znanju nego i u važnom praktičnom dijelu svjedoči i Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

– Pandemija je jako promijenila strukovno obrazovanje, pogotovo zbog prelaska iz realnog u virtualno okruženje. To je značilo da se novom okruženju za učenje moraju prilagoditi svi: učenici kao oni koje uče, nastavnici kao oni koji poučavaju, ravnatelji kao oni koji organiziraju nastavu na razini svake škole. S obzirom na to da strukovno obrazovanje, osim stjecanja znanja, snažno obilježava i stjecanje potrebnih vještina za obavljanje pojedinih poslova, to je stavilo pred učenike i škole velike izazove. Nastavnici, ravnatelji, Agencija, Ministarstvo trebali su, i prošle i ove školske godine, pronalaziti prihvatljive načine organizacije nastave kako bi se učenicima omogućilo stjecanje znanja i vještina, tj. očekivanih ishoda učenja predviđenih kurikulima ili nastavnim planovima i programima. Nekad je tehnologija bila, takoreći, jedan od ponuđenih alata, pomagala je u organizaciji i provođenju uspješne nastave. Sada se dogodilo da je bez upotrebe te tehnologije nemoguće organizirati nastavu. Ona je postala obveza, a ne izbor. Nekad se nastavnike poticalo na upotrebu IKT-a kako bi učenicima nastavu učinili zanimljivijom, njima tehnološki bližom, poželjnijom, modernijom… Danas i učenici i nastavnici vape za živom riječi, žele uživo čuti i vidjeti jedni druge – kazao je Živčić.

Kako je istaknuo, zbog svih proživljenih iskustava danas više nego ikada moramo voditi računa o tome jesmo li sve što činimo, sve čime pridonosimo stavili u funkciju boljeg obrazovnog okruženja za naše učenike jer to je, kaže, jedini zalog za bolju budućnost.

– Napokon je svima jasno, bez obzira na nevjerojatne tehnološke mogućnosti modernoga doba, da je nastavnik nezamjenjiv, jednako kao i prije stotinu godina. S druge strane, okolnosti u kojima je organizirana nastava natjerale su nas sve da se okrenemo modernim tehnologijama, novim nastavnim metodama. Čak su i najveći skeptici među nastavnicima sada iskusili dobrobiti tehnoloških dostignuća u nastavi. Siguran sam da će to iskustvo utjecati na budućnost njihovih didaktičko-metodičkih pristupa, siguran sam da je ovo njihovo cjeloživotno učenje promijenilo njihovu svijest o potrebi neprestanog praćenja tehnoloških promjena, jer ako vas zateknu, ovako iznenada, puno je teže s njima se nositi – ističe Živčić. Budućnost obrazovanja, naročito nakon ove dvije godine, kaže ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje, moramo graditi, osmišljavati i kreirati tako da vidimo cilj, učenike.

– Cilj je bio, jest i treba zauvijek biti učenik koji je stekao znanja, vještine, koji je spreman za svaki svoj novi korak u životu. Bilo da kreće u svijet rada, bilo da se želi nastaviti obrazovati – naglašava Živčić.

Nasuprot osnovnim i srednjim školama, najbolje su se u posljednje dvije godine snašli studenti i visookoobrazovne institucije kojima je nešto lakše išla prilagodba na sve moguće izazove s kojima su bili suočeni. No ni tu, baš kao i u osnovnim i srednjim školama, nije drukčiji zaključak u onome što moramo učiniti za budućnost obrazovanja na visokoobrazovnim ustanovama. A to su neizostavne izmjene i prilagodbe studijskih programa, kurikula i politika, kao i nužnost kontinuirane edukacije nastavnika za rad u online okruženju.

– Za mnoge nastavnike i visokoškolske ustanove kao i studente primjena tehnologija odjednom, bez priprema, bila je veliki izazov. Srce je kroz svoj Centar za e-učenje pomagalo tisućama nastavnika i studenata da se snađu u radu u online okruženju. Nastojali smo predočiti nastavnicima koje prednosti donosi tehnologija i kako osmisliti online nastavu, a pri tome zadržati željenu kvalitetu. Pandemija je pokrenula procese koji su planirani godinama, ali nisu bili pokretani. Mi smo u proteklom razdoblju svjedočili hitnoj nastavi na daljinu, a ne nastavi planiranoj za održavanje online. Iz stečenih iskustava trebamo uzeti najbolje i krenuti dalje u neizbježan proces digitalne transformacije sustava obrazovanja. To podrazumijeva izmjene i prilagodbe studijskih programa, kurikula i politika, kontinuiranu edukaciju nastavnika za rad u online okruženju što Srce već godinama osigurava, a svakako je važan i segment nacionalne e-infrastrukture koju Srce gradi za sustav znanosti i obrazovanja – poručila je Sandra Kučina-Softić, pomoćnica ravnatelja Srca za obrazovanje i podršku korisnicima.

Srce kao središnja IT ustanova cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja u Hrvatskoj, najbolje je osjetilo prisilnu digitalizaciju obrazovanja jer je prelazak visokih učilišta na online nastavu i cijele akademske i istraživačke zajednice na online način rada znatno povećao obujam korištenja usluga Srca.

I to toliko da je sustav za webinare u 2020. godini imao 20 puta više korisnika i 11 puta više održanih webinara u odnosu na 2019. godinu, sustav AAI@EduHr putem kojeg se prijavljuje za korištenje usluga putem weba zabilježio je 2,2 puta veći promet nego u 2019., a sustav za e-učenje Merlin na kraju godine udomljavao je 34.897 e-kolegija, što je dvostruko više u nego 2019., a na Helpdesku Centra za e-učenje od početka pandemije do kraja godine prosječno je odgovoreno na 2000 pitanja mjesečno.

A da svemu nije kraj, barem ne sa skorim krajem ove nastavne i akademske godine, svjesni su i u Ministarstvu obrazovanja. Upravo će na ministru Radovanu Fuchsu čiji ministarski mandat prolazi u zbrajanju oboljelih i samoizoliranih učenika, biti i analiza prethodnih godina i ponuda najbolje moguće opcije za budućnost obrazovanja s posljedicama koje će se neizbježno, zbog ove dvije godine, vući još nekoliko godina. A ponuda najbolje moguće opcije, barem što se Ministarstva obrazovanja tiče, jest sigurno inzistiranje na fizičkoj nastavi.

– Nakon završetka školske i akademske godine provest će se detaljno istraživanje kojim će se istražiti što odgojno-obrazovne ustanove (škole) i visoka učilišta smatraju pozitivnim promjenama, a što su bili najveći izazovi s kojima su se suočavali. Tek nakon analize moći ćemo reći što će se u budućnosti implementirati, a što izbjeći. Naglašavamo da je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj donijelo smjernice i preporuke za izvođenje kontaktne nastave na visokim učilištima gdje god je to moguće s obzirom na epidemiološke mjere. Klasični način izvođenja nastave, prema mišljenju NVZVOTR-a, najbolji je i jedini do kraja adekvatan za sve programe koji su i akreditirani kao takvi studijski programi (osim u onome dijelu u kojem je eventualno u njima predviđena nastava na daljinu). Osim samog izvođenja nastave, klasični način osigurava pretpostavke i za cjelovito formiranje mladih ljudi, studenata, u stalnoj interakciji s nastavnicima i kolegama studentima te u životu na visokoškolskoj ustanovi na kojoj se obrazuju. To uključuje mnogo više od samog nastavnog procesa i nezamjenjivo je u cjelokupnom procesu dozrijevanja mladog čovjeka u svim oblicima njegove osobnosti. Stoga je prva preporuka NVZVOTR-a nadležnim državnim tijelima i visokim učilištima da se nastoji održati normalno izvođenje nastave dokle god to prilike i odluke nadležnih državnih tijela budu dopuštale – poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

Dotad nam preostaje doslovno da preživimo i budemo svjesni da pandemija nije načela postojeće nego buduće gospodarstvo, koje će morati preuzeti generacija kojoj je u obrazovnom procesu oduzeto mnogo, ne samo djetinjstvo, maturalne zabave, norijade, izleti... Oduzeto im je znanje, koje će rijetki pojedinci u dvije generacije samostalno nadoknađivati. Osim ako im sada ne posvetimo izričitu pažnju i doista samom obrazovanju konačno, nakon godina obećanja, damo primat.

