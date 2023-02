Nova ideja za smanjenje gužvi: Stručnjaci predložili uvođenje četvrtog svjetla na semaforu

Ideja o novim, prilagođenim semaforima u skorije bi vrijeme mogla postati i realnost, zahvaljujući autonomnim vozilima. Naime, inženjeri na Državnom sveučilištu Sjeverne Karoline proveli su i istraživanje te predložili na semaforu - četvrto svjetlo. To svjetlo omogućilo bi autonomnim vozilima da poboljšaju protok vozila, dok bi njime ljudski vozači znali što se događa, prenosi Revija HAK.

Crvena i zelena svjetla i dalje bi imale svoje stop/start funkcije, no bijelo svjetlo uputilo bi ljudske vozače da slijede autonomni automobil ispred sebe. Koncept bijele faze počiva na činjenici da je moguće da autonomna vozila bežično komuniciraju međusobno i s računalom koje kontrolira prometni signal. Kada se dovoljno autonomnih vozila približi raskrižju, to bi aktiviralo bijelo svjetlo.

No, to bijelo svjetlo ne bi bilo koristivo u svakoj situaciji - ono bi se uključilo tek kad bi na cesti bilo dovoljno autonomnih vozila. Onda kad bi se taj broj povećao na raskrižju, bijelo svjetlo signaliziralo bi ljudskim vozačima koji se nalaze u koloni da su sustav preuzela autonomna vozila te jedino što moraju učiniti je slijediti automobil ispred sebe. A to svjetlo, naglašavaju istraživači, ne bi trebalo biti bijelo, već bilo koje druge boje.

Ova teorija je i testirana pomoću mikroskopskih simulatora prometa, a ispostavilo se da bi se gužve smanjile za 3 posto kada je bilo samo 10 posto autonomnih vozila na raskrižju, dok se u ''bijeloj fazi'' taj postotak podigao na 10,7 posto kada je na cesti bilo 30 posto autonomnih vozila. Istraživači su također naglasili kako bi se ovaj projekt mogao testirati u kontroliranom okruženju poput luka kako bi gospodarska vozila, za koja je vjerojatnije da će biti autonomna, mogla prometovati brže i efikasnije.

