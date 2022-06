Nova era u Međugorju: Veliki priljev hodočasnika sa svih strana svijeta

Ove godine nije trebalo čekati okrugli datum obljetnice u Međugorju da počne hodočasnička sezona. Bilo je dovoljno ukidanje epidemioloških mjera i neslužbeni prestanak pandemije pa da se s prvim toplim danima Međugorje ponovno počne vraćati u svoje stare dane.



A to znači, prije svega, veliki priljev hodočasnika sa svih strana svijeta. Dakako, u prvom trenutku osjetilo se to dolaskom hodočasnika iz Hercegovine, Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske, no već krajem svibnja i početkom lipnja u Međugorju su bili hodočasnici iz svih dijelova svijeta.