Noćna mora za Ukrajince teška je tonu i pol: 'To stavlja veliki pritisak na moral vojnika'

Rusija je počela koristiti snažnu zračnu bombu koja je desetkovala ukrajinsku obranu i narušila ravnotežu na prvim crtama bojišnice. To su postigli pretvaranjem sovjetskog oružja u leteću bombu, prenosi CNN. Bomba je FAB-1500, u biti oružje od 1,5 tone od kojeg se gotovo polovica sastoji od eksploziva. Dostavlja se odozgo borbenim zrakoplovima s udaljenosti od nekih 60-70 kilometara, izvan dometa mnogih ukrajinskih protuzračnih obrana.

FAB-1500 još je jedan primjer kako Rusija vodi svoj rat u Ukrajini, nanoseći golema razaranja prije nego što pokuša zauzeti teritorij. FAB-1500 usmjerava se prema svojoj meti s pomoću sustava za navođenje i iskačućih krila koja mu omogućuju da klizi prema svojoj meti. Jedan ukrajinski vojnik rekao je za CNN: “Ranije smo bili granatirani samo topništvom. Sada su Rusi preuzeli grad agresivnije i počeli koristiti sredstva zračnih snaga, posebno FAB-1500." “Šteta je vrlo ozbiljna. Ako preživiš, zagarantirano ćeš imati kontuziju.” “To stavlja veliki pritisak na moral vojnika. Ne mogu svi naši momci to izdržati. Iako su se do sada više-manje navikli na FAB-500, ali FAB-1500 je pakao.”

Dakle, Rusi imaju vrlo jaku vatrenu moć kojom mogu djelovati na fiksnu obranu, povećavajući ukrajinske žrtve, iako još uvijek nedovoljno da iz temelja promijene bojišnicu. FAB-1500, dodaje CNN, je najmoćnija bomba iz sovjetske ere koje se nadograđuju u tvornici blizu Moskve u jeftine, ali snažne projektile.

🔥The most powerful FAB-1500 bomb hit a brick factory in Krasnogorovka



AFU soldiers used to live and hide equipment in this factory.



Apparently they are no longer living there.



And they are not hiding any equipment.@ukraine_watch pic.twitter.com/CiYzacfrU3