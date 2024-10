Njemačkom divu vojne industrije rat u Ukrajini donio enormnu zaradu

Njemačka tvrtka Rheinmetall, s poviješću dugom 130 godina, bila je ključni dobavljač oružja Njemačkoj tijekom Prvog i Drugog svjetskog rata. Prije ruskog napada na Ukrajinu u veljači 2022., Rheinmetall je imao godišnji promet od oko šest milijardi eura, pri čemu je polovica otpala na proizvodnju vojne opreme, a druga polovica na dijelove za druge industrije. Njegov primarni kupac izvan vojne industrije su automobilske tvrtke, kojima njemački velikan isporučuje senzore i druge elektroničke dijelove.

Nakon početka rata u Ukrajini Rheinmetall je sklopio niz velikih ugovora za isporuku oružja, čime je postao jedan od ključnih igrača u europskoj industriji oružja. Prošle godine ostvario je 7,2 milijarde eura prihoda, što je rast od 12 posto u odnosu na 2022., a ove godine planira ostvariti 10 milijardi eura. Tvrtka, koja zapošljava 34 tisuće ljudi, prema izvještaju Financial Timesa, više ne razdvaja prihode prema tome jesu li ostvareni u vojnoj industriji ili ne. Podaci, međutim, pokazuju da od drugih industrija ostvaruju samo još četvrtinu prihoda, što je znatno manje nego prije rata. Procvat se odražava i na cijenu dionice, koja je od početka rata poskupjela pet puta, prenosi Forbes.

Prošlog tjedna je objavljeno da je Rheinmetall s talijanskom tvrtkom Leonardo potpisao ugovor o osnivanju zajedničkog poduzeća za proizvodnju tenkova. Zajedničko poduzeće imat će pravno sjedište u Rimu, a operativno sjedište u La Speziji, gradu između Genove i Pise. Novo zajedničko poduzeće već ima prvu narudžbu, i to za obnovu tenkovske flote talijanske vojske. Ugovor predviđa da će zajedničko poduzeće u deset godina proizvesti 280 tenkova tipa Panther i više od tisuću pješačkih vozila tipa Lynx. Vrijednost ugovora procjenjuje se na više od 20 milijardi eura.

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto tom je prilikom izjavio kako nove tenkove za Italiju treba brzo proizvesti. "Obrambena industrija mora sići s pijedestala na kojem je predugo bila i početi proizvoditi poput drugih tvrtki na tržištu, dakle s najnižim mogućim troškovima i u roku koji odgovara potrebama", uvjeren je ministar, koji je prije političke funkcije bio predsjednik udruženja talijanskih obrambenih tvrtki.

Zajedničko poduzeće će se također fokusirati na izvoz, posebno u svjetlu prilika budućeg programa za novi europski teški tenk. "Najprije se usmjeravamo na talijansko tržište, ali ćemo se obratiti i drugim partnerskim državama koje će u budućnosti morati modernizirati svoje borbene sustave", izjavio je glavni izvršni direktor Rheinmetalla Armin Papperger.

Papperger je u svibnju dospio na naslovnice europskih medija kada je pozvao na osnivanje europskog obrambenog poduzeća koje bi moglo konkurirati američkim gigantima kao što su Northrop Grumman, Raytheon i Lockheed Martin. Partnerstvo s Talijanima dio je te strategije, a Rheinmetall je već prije osnovao zajedničko poduzeće s češkom obrambenom tvrtkom Czechoslovak Grupom za taktička vojna vozila.

Papperger vjeruje da su za upravljanje ulaganjima potrebne velike tvrtke. On smatra da će Rheinmetall biti jedna od tih tvrtki jer planira udvostručiti prodaju na 20 milijardi eura u roku od sedam do osam godina. Narudžba za talijansku vojsku samo je jedna od mnogih koje je Rheinmetall sklopio u posljednje dvije godine. Najviše poslova dobio je u Njemačkoj. Tako je u lipnju potpisao rekordni ugovor s njemačkom vojskom za isporuku 155-milimetarskih artiljerijskih projektila. Ugovor, čije su prve isporuke predviđene za iduću godinu, vrijedan je do 8.5 milijardi eura. Isporuke su namijenjene Njemačkoj, koja će dio projektila potom proslijediti Ukrajini. Partnerske države u ovom ugovoru su Nizozemska, Estonija i Danska. U srpnju je Rheinmetall najavio da će njemačkoj vojsci isporučiti i 6500 vojnih kamiona. Vrijednost ove narudžbe procijenjena je na 3.5 milijardi eura.

Radi se o rekordnim narudžbama u povijesti tvrtke. Rheinmetall je sklopio i niz manjih poslova, primjerice s baltičkim državama, dok se s vladom Volodimira Zelenskog dogovorio o postavljanju tvornice streljiva u Ukrajini. Ukupne narudžbe, prema podacima tvrtke, na polovici godine vrijedile su 48.6 milijardi eura. Papperger, koji je već 11 godina na čelu ove tvrtke za proizvodnju oružja, više je puta bio meta kritika zbog toga što Rheinmetall ostvaruje visoke profite prodajom oružja Ukrajini. Prošle godine tvrtka je uz prodaju od 7.2 milijarde eura ostvarila 918 milijuna eura operativne dobiti. Mediji ga često pitaju i o moralnim dvojbama vezanim uz obrambenu industriju.

"Već prvog dana bio sam uvjeren da radim ispravno, inače to ne bih radio. Radim ispravno jer vjerujem da branimo NATO, Njemačku, Europu, a u konačnici i našu demokraciju. To ne može biti sporno", izjavio je njemački menadžer u veljači ove godine za tagesschau.de. "Uvijek sam vjerovao da treba ulagati u ova područja jer na kraju krajeva štitimo naše društvo. Pogledajte što se događa u Ukrajini: da Ukrajina nema oružje, njezine države više ne bi bilo. Nažalost, na svijetu uvijek postoje agresori."

Neki smatraju da je Papperger zbog svoje neupitne potpore Ukrajini postao meta Moskve. CNN je sredinom srpnja izvijestio da je Rusija planirala njegovo ubojstvo. Meta bi trebali biti i drugi voditelji industrije koji su podržali naoružavanje Kijeva. Američka televizija pozvala se na izvore bliske američkim i zapadnim obavještajnim službama, koje su navodno upozorile Pappergera i njemačku vladu. Ni Rheinmetall ni njemački kancelar Olaf Scholz nisu komentirali ove navode.

