Njemački trgovački lanac zatvara vrata: Zbog bankrota bez posla ostaje oko 400 ljudi

Njemački trgovački lanac Gravis, trgovina elektronikom najpoznatija kao Appleov partner, nakon 38 godina prisiljena je zatvoriti vrata, potvrdio je glasnogovornik tvrtke. Ovim će potezom 400-tinjak radnika ostati bez posla.

Nije poznato točno kada će 37 poslovnica i online trgovina zatvoriti vrata, no to će se bez sumnje dogoditi do kraja godine, piše Fenix magazin. Kompanija je došla do bankrota jer nisu uspjeli pratiti promjenjive želje potrošača.

Prije nekoliko godina tvrtku je preuzela podružnica Freeneta Mobilcom-Debitel, no prodaje su nastavile padati u svim poslovnicama, naročito u poslovanju Appleovim proizvodima. Uložili su velika sredstva u marketing i rebranding, nadajući se da će novi logotip i veća online prisutnost privući kupce.

Usprkos svim pokušajima, nisu postigli dovoljno da ostanu otvoreni. Gravis je tek posljednja u nizu tvrtki koje su propale pod pritiskom online trgovina. Pandemija je samo dodatno naglasila probleme s kojima su se vlasnici fizičkih trgovina borili i prije.

